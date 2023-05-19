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MLB／開轟助洋基近16戰11勝 賈吉：只想把工作做好

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉(右)。 美聯社
賈吉(右)。 美聯社

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）近期打擊手感加溫，今天首局就敲出兩分砲，加上左投柯特斯（Nestor Cortes）好投，洋基最終以4：2擊敗藍鳥，近16戰拿到11勝。

賈吉首局鎖定藍鳥先發貝瑞歐斯（Jose Berrios）一顆93英里的伸卡球，擊出中外野430英尺的兩分砲；藍鳥強打比切特（Bo Bichette）一局下立刻轟出陽春砲回應。

洋基7局上靠著希克斯（Aaron Hicks）適時安打再添1分，藍鳥7局下無人出局攻占滿壘，最終只藉小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的高飛犧牲打得到1分。9局上洋基菜鳥沃爾普（Anthony Volpe）再補上1發陽春砲，洋基牛棚馬里納奇歐（Ron Marinaccio）9局下成功關門，收下勝利。

賈吉近4戰轟出4發全壘打，本季累積12轟，打擊率2成79。對於眼神瞄向休息室爭議，賈吉無奈表示，「我只想把自己的工作做好，我很沮喪，但我對此無能為力，還是得繼續打球。」

柯特斯本季狀態不穩定，今天繳出6局失2分好投，賽後防禦率降到5.21。洋基系列賽對藍鳥取得3比1優勢，柯特斯賽後透露球隊氣氛極佳，「我們打得非常好，休息室開始熱鬧起來，我們在戰鬥並推動彼此，感覺我們打得越來越好。」

洋基 藍鳥 賈吉

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