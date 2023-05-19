MLB／因投球計時器焦慮症加劇！運動家投手出現退休想法

本季大聯盟實施投球計時器新規，成功大幅降低比賽時間。不過仍有許多投手適應不良，運動家右投梅伊（Trevor May）原先就患有焦慮症，投球計時器讓他病情惡化，差點決定提前退休。

梅伊今年轉戰運動家後，防禦率飆升到12.00，他近期因焦慮症惡化進傷兵名單。他認為和投球計時器有關，因為以前能慢慢用呼吸紓壓，現在卻有時間限制，「我內心有位強壯的警衛，當焦慮闖入，警衛不會讓他過。現在焦慮太快了，警衛來不及阻止。」

梅伊透露球隊心理師挽救他的職業生涯，說服他不要退休，但無法確定何時能重返投手丘。他正努力和球隊心理師溝通，找到新方法重拾自信。

梅伊是繼巴爾德（Daniel Bard）、米道斯（Austin Meadows）後，本季第3位因心理問題進傷兵名單的球員。梅伊承認除了球場表現外，家庭因素也影響到他。