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MLB／杜絕康崔拉斯玩弄投手伎倆 假裝打擊將遭主審警告

聯合新聞網／ 綜合報導
簡森於週日的比賽，因兩度違規進而吞下敗投。 法新社
簡森於週日的比賽，因兩度違規進而吞下敗投。 法新社

隨著投球新規上路一段時間，投打雙方也更懂得如何鑽漏洞玩弄對手，上周紅雀康崔拉斯（Willson Contreras）就用「假裝打擊」方法、製造紅襪終結者簡森（Kenley Jansen）遭罰突襲投球得利，逼得聯盟必須站出來，將比賽導回正軌。

根據現行規定，打者必須在計時器剩下八秒前踏入打擊區，而投手在對方雙腳站穩前，不能做好投球準備，否則會因「突襲投球」領到一壞球。上周紅雀隊打者康崔拉斯（Willson Contreras）就鑽規則漏洞，在面對紅襪隊終結者簡森（Kenley Jansen）時，一隻腳一直放在打擊區外，直到顯示秒數跳到「8」時才放進來，誘使簡森以為打者已準備打擊，進而啟動投球，引發「突襲投球」違規、遭判一壞球。

由於康崔拉斯兩度祭出此招，賽後也坦承是故意的，此舉也見接影響了比賽勝負，使得官方不得不正視此問題。大聯盟副總希爾（Michael Hill）日前就於備忘錄提及此現象，「我們注意到有打者透過假裝打擊，誘使投手違反規定。」

希爾在備忘錄中解釋該如何應對此問題，「投手必須持續注意，打者是否雙腳踏入打擊區。然而，如果主審發現打者在盯著投手情況下，刻意將一隻腳放在打擊區外，可以不用判罰準備投球的投手，而是警告打者的欺騙行為，甚至判一好球。」並表示球團也會是懲處對象，「球隊若有多名球員從事此行為，將受到懲戒。」

加上這個備忘錄，聯盟從春訓至今已八度對外發表聲明。

MLB 紅襪 紅雀

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