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MLB／全壘打互炸！道奇2轟輸紅雀7轟 弗里曼300轟留憾

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊弗里曼以滿貫砲締造生涯第300轟，但球隊還是輸球。路透
道奇隊弗里曼以滿貫砲締造生涯第300轟，但球隊還是輸球。路透

今天的道奇紅雀隊之戰為「狂轟猛炸」四字做了最佳詮釋，兩隊合計敲出9發全壘打，道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）以滿貫砲締造生涯第300轟，但敲出7發全壘打的紅雀還是以16：8帶走勝利。

紅雀今天全隊7轟追平隊史紀錄，過去兩次分別是美國時間1996年7月12日對小熊隊、1940年5月7日對道奇隊，而今天7轟來自5名打者，高曼（Nolan Gorman）、康崔拉斯（Willson Contreras）攜手演出單場雙響砲，也是隊史自2016年6月26日以來再次出現單場比賽有兩位打者雙響砲。

道奇也有紀錄誕生，弗里曼在6局上從卡布雷拉（Genesis Cabrera）手中敲出的滿貫砲，成為史上第二位以滿貫砲達成生涯第300轟的球員，前一人是西亞拉（Ruben Sierra），也是大聯盟史上第144位「300轟、1000打點」俱樂部成員。

紅雀轟炸機在3局下起飛，當時面對2分落後，康崔拉斯先轟出一發三分砲瞬間逆轉戰局，2出局後耶培茲（Juan Yepez）、高曼、迪隆（Paul DeJong）連3打席「背靠背靠背」開轟，一口氣拉開分差。

這4轟苦主都是道奇先發投手烏力亞斯（Julio Urias），根據「Elias Sports」，他也追平道奇隊史紀錄，成為單局挨最多轟的投手，原紀錄要上溯到1954年5月28日的韋德（Ben Wade）。

手感火燙的亞瑞納多（Nolan Arenado）也沒缺席，他在4局下轟出2分砲，是個人近7戰的第6轟，本季累積9發全壘打。

道奇在6局上靠著弗里曼的滿貫砲，單局攻下5分，孟西（Max Muncy）在7局上的陽春砲更將比數追近到8：9。

然而8局下紅雀打出單局7分攻勢，先是安打、保送串連得到2分，康崔拉斯補上一發三分砲，2出局一壘有人時，高曼也轟出兩分砲，就此奠定勝利。

道奇 紅雀

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