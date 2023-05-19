MLB／全壘打互炸！道奇2轟輸紅雀7轟 弗里曼300轟留憾
今天的道奇與紅雀隊之戰為「狂轟猛炸」四字做了最佳詮釋，兩隊合計敲出9發全壘打，道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）以滿貫砲締造生涯第300轟，但敲出7發全壘打的紅雀還是以16：8帶走勝利。
FREDDIE FREEMAN GRAND SLAM FOR 300 CAREER HOME RUNS! pic.twitter.com/M4bpKchPWH— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年5月19日
紅雀今天全隊7轟追平隊史紀錄，過去兩次分別是美國時間1996年7月12日對小熊隊、1940年5月7日對道奇隊，而今天7轟來自5名打者，高曼（Nolan Gorman）、康崔拉斯（Willson Contreras）攜手演出單場雙響砲，也是隊史自2016年6月26日以來再次出現單場比賽有兩位打者雙響砲。
道奇也有紀錄誕生，弗里曼在6局上從卡布雷拉（Genesis Cabrera）手中敲出的滿貫砲，成為史上第二位以滿貫砲達成生涯第300轟的球員，前一人是西亞拉（Ruben Sierra），也是大聯盟史上第144位「300轟、1000打點」俱樂部成員。
紅雀轟炸機在3局下起飛，當時面對2分落後，康崔拉斯先轟出一發三分砲瞬間逆轉戰局，2出局後耶培茲（Juan Yepez）、高曼、迪隆（Paul DeJong）連3打席「背靠背靠背」開轟，一口氣拉開分差。
這4轟苦主都是道奇先發投手烏力亞斯（Julio Urias），根據「Elias Sports」，他也追平道奇隊史紀錄，成為單局挨最多轟的投手，原紀錄要上溯到1954年5月28日的韋德（Ben Wade）。
BACK-TO-BACK-TO-BACK!!!! The Cardinals hit FOUR home runs in the 3rd inning off of Julio Urias 💣— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年5月19日
(via @MLBNetwork)pic.twitter.com/Vt8bkoaEyi
手感火燙的亞瑞納多（Nolan Arenado）也沒缺席，他在4局下轟出2分砲，是個人近7戰的第6轟，本季累積9發全壘打。
Scheduled tweet:— St. Louis Cardinals (@Cardinals) 2023年5月19日
Nolan Arenado hits one WAY outta here! #STLCards pic.twitter.com/yQHJwKEn2i
道奇在6局上靠著弗里曼的滿貫砲，單局攻下5分，孟西（Max Muncy）在7局上的陽春砲更將比數追近到8：9。
然而8局下紅雀打出單局7分攻勢，先是安打、保送串連得到2分，康崔拉斯補上一發三分砲，2出局一壘有人時，高曼也轟出兩分砲，就此奠定勝利。
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