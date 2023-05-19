MLB／洋基唐納森組裝切到拇指再傳傷 球迷酸：IKEA得分

洋基隊唐納森（Josh Donaldson）人還在復健中，今天再傳新傷情，報導指出他在家中做事時切到拇指，離奇受傷原因讓球迷看傻眼，還有人留言：「IKEA 1：0唐納森」

唐納森本季只打了5場比賽，開季不久就因右大腿拉傷進入傷兵名單，今天紐約媒體帶來他的近況更新，記者霍克（Bryan Hoch）推特中提到，「唐納森的進度小倒退，他在家中組裝東西時切到自己拇指，他與史丹頓（Giancarlo Stanton）現在的歸隊進度差不多。」

消息一出，球迷超傻眼，紛紛留言：「洋基有辦法一個禮拜沒有人受傷嗎？」、「三壘版帕瓦諾（Carl Pavano）、「這讓我想起艾爾斯布瑞（Jacoby Ellsbury）。」