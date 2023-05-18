快訊

震撼彈！納達爾因傷法網無緣衛冕、溫網也將缺席 明年恐退休

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／台灣囝仔堅持不留遺憾 造就大聯盟最熱門主題日

中央社／ 紐約18日電
美國職棒大聯盟紐約大都會亞洲市場負責人王偉成希望更多人看見台灣，12年來台灣日在他操盤下不斷茁壯，成為大聯盟最成功主題日之一。 中央社
美國職棒大聯盟紐約大都會亞洲市場負責人王偉成希望更多人看見台灣，12年來台灣日在他操盤下不斷茁壯，成為大聯盟最成功主題日之一。 中央社

這幾年，美國職棒大聯盟的台灣球員逐漸減少，卻有愈來愈多球團舉辦台灣主題日。其中最為人津津樂道的，莫過於歷史最久、人氣最旺的紐約大都會台灣日。

去年8月28日，時任中華職棒中信兄弟副領隊的「恰恰」彭政閔披上23號黃衫，以大都會台灣日（Mets Taiwan Day）嘉賓身分登上花旗球場投手丘開球，還辦起臨時球迷見面會。這場活動近5000張套票銷售一空，不僅躍居大都會隊史最暢銷主題日，也成為大聯盟30支球團最成功的主題日之一。

大都會亞洲市場負責人王偉成當天跟著彭政閔穿梭場內外，他是將台灣日推上高峰的靈魂人物，也是正港的台灣囝仔。

王偉成近期接受中央社專訪時說：「這行業來來去去很正常，我每年都當最後一年在辦，希望把最好的表現出來，不要留遺憾。」

王偉成2011年加入大都會，這12年來，台灣日在他操盤下從套票銷量不到4位數的社區活動，茁壯成吸引四面八方球迷進場的嘉年華。總統蔡英文連續多屆錄製開場影片登上大螢幕，大批球迷在場內揮舞國旗、穿上背號1號的紀念球衣，有如台灣軍團。今年8月27日的台灣日更將有中職樂天桃猿啦啦隊助陣，讓美國球迷體驗台式應援文化。

「功成不必在我。」王偉成感謝球團重視、在地台灣社群支持之餘透露，這幾年致力整理台灣日活動流程、籌備工作，就算他未來離開球團，邁入第18屆的大都會台灣日也能長存。

中華職棒傳奇球星彭政閔（身著黃衫者）2022年8月28日為美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日開球，近5000張套票銷售一空，躍居大都會隊史最暢銷主題日。 中央社
中華職棒傳奇球星彭政閔（身著黃衫者）2022年8月28日為美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日開球，近5000張套票銷售一空，躍居大都會隊史最暢銷主題日。 中央社

大都會並非大聯盟唯一舉辦台灣日的球團，洛杉磯道奇、邁阿密馬林魚也曾在郭泓志、陳偉殷等台灣球員效力期間辦過。差別在於，2005年大都會台灣日開辦以來，除2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦外年年登場，而且聲勢日益壯大。

這與球團內有台灣員工居中協調密不可分。

王偉成說，台灣人在球團內了解文化差異等「眉角」，知道怎麼處理才能把台灣日辦好。這背後也需要充分溝通，事先和公關、行銷、保全等內部單位協調，多方通力合作，才不會在大聯盟繁瑣的比賽環節中出錯。

以上屆台灣日為例，彭政閔上投手丘開球前，現場播放蔡總統開場影片、響起中信兄弟應援曲。賽前活動結束後，彭政閔稍事休息，沒過多久進觀眾席就位，攻守交替時在鏡頭前揮手登上大螢幕，接著赴發放紀念球衣的攤位向工作人員道謝，最後再與熱情尾隨的球迷合影留念，王偉成一路陪伴。

在王偉成眼中，運動是讓世界看見台灣的重要舞台。他善用在大都會任職的機會，在這個年收入約108億美元（約新台幣3330億元）的職業運動聯盟提升台灣能見度，一路走來有如命運的安排。

37歲的王偉成和許多同世代球迷一樣，中職草創時期開始迷上棒球，高中畢業後赴美深造，在亞利桑那州立大學（ASU）修讀與運動無關的行銷，畢業後因緣際會進入芝加哥小熊小聯盟體系，協調球員日常生活兼任翻譯，未如家人預期步上從商之路。

在棒球圈待近2季後，王偉成返台解決兵役問題，也走到在台經商或重回運動產業的人生十字路口。

由於對運動產業仍有憧憬，他當時申請3間美國研究所，結果獲中佛羅里達大學（UCF）錄取。他在運動商業管理學程中吸取產業知識、培養人脈，剛好2010年底大聯盟冬季會議在佛州舉行、大都會商業部門大換血，替王偉成前進紐約工作鋪路。

王偉成到職第2年接手台灣日，之後幾屆與交通部觀光局合作，場內外宣傳、表演等活動愈做愈大。到2019年，網路紅人蔡阿嘎替台灣日開球，近1000名球迷購買套票，活動登上小高峰。

為打鐵趁熱，王偉成說服球團製作紀念球衣回饋購票支持台灣日的球迷，沒想到一切就緒，卻被2020年春季爆發的疫情打亂。當年大聯盟賽季延至7月開打，由於球迷無法進場，所有主題日被迫取消，但台灣日籌備沒有做白工，後續3屆台灣日都在限量紀念球衣刺激下催出亮麗票房。

這個賽季，奧克蘭運動家、洛杉磯天使分別在官方與民間推動下舉辦台灣日，也都請到樂天女孩跨海助陣，但票房尚不及牌子最老的大都會台灣日。

王偉成說，樂見其他大聯盟球團嘗試做台灣日，畢竟這活動不可能由大都會獨占。其他球團跟進，某種程度上也能分攤他因扛起台灣日招牌而承受的壓力。

他表示：「我很驕傲的是，我們的台灣日不只是在美國盛大的台灣慶典活動，甚至是全大聯盟數一數二的活動了。其他大聯盟球隊甚至大聯盟官方都知道這活動，因為它真的辦得非常盛大，很感謝所有台灣球迷捧場。」

去年有王偉成口中「神一般存在」的中職傳奇球星彭政閔加持，大都會台灣日再創高峰。但王偉成沒有停下腳步，當天活動一結束就要思考下屆台灣日要怎麼突破極限。

本屆大都會台灣日邀請資深球評曾文誠開球，且將首度有台灣職棒球團啦啦隊到場助陣。

大都會老闆柯恩（Steve Cohen）3月在世界棒球經典賽（WBC）期間見識到台式應援景象，得知球團內部早就安排樂天女孩8月到訪自家球場，開心不已。王偉成「超前部署」讓所屬部門沾光，要在功勞簿記上一筆。

不過，如同球員與教練，這些年王偉成在賽季期間犧牲不少和家人相處的時間，可說是有得必有失。回首這一切，王偉成仍認為當初投入運動產業是正確決定。

王偉成說：「至少到目前，我可以說我沒有任何遺憾。因為我做到想做的事，可以用我的職業讓更多人開心，讓更多人看到台灣。對此我感恩在心。我不知道還能在這領域待多久，只覺得人生有這經驗是非常美好的一件事。」

大都會 大聯盟 彭政閔

延伸閱讀

中職／曾頌恩初步檢查肌腱發炎 彭政閔：相信其他球員

中職／恰哥暖男！曾頌恩受傷落淚 透露彭政閔感人故事

中職／恰總扛！扶曾頌恩退場 彭政閔：這沒什麼

中職／兄弟恰總首度造訪新莊球場 悍將丘總上前給擁抱

相關新聞

MLB／台灣囝仔堅持不留遺憾 造就大聯盟最熱門主題日

這幾年，美國職棒大聯盟的台灣球員逐漸減少，卻有愈來愈多球團舉辦台灣主題日。其中最為人津津樂道的，莫過於歷史最久、人氣最旺的紐約大都會台灣日。

MLB／大谷與傳奇「鐵人」碰頭 小瑞普肯：他是棒球界典範

大谷翔平近日隨隊作客巴爾的摩與金鶯隊進行三連戰，在系列賽第三戰賽後與金鶯隊史傳奇「鐵人」小瑞普肯碰面，後者對大谷的成就給予極高讚賞，直呼大谷是「棒球界的典範」。 小瑞普肯效力金鶯隊達21年之久，

MLB／花大錢戰績卻烙賽 「宇宙教士」主場遭球迷狂噓

教士隊近年動作頻頻，今年大手筆與明星游擊手波賈茲(Xander Bogaerts)簽下11年長約，戰績被預計能超越王者道奇，在國聯西區殺出一條血路。沒想到開季至今卻令不少球迷失望，不只投手不給力，就連

MLB／用外部物質遭禁賽 洋基赫曼放棄上訴：向隊友致歉

洋基投手赫曼(Domingo German)在昨日對戰藍鳥的比賽中，因遭裁判懷疑使用外部物質被驅逐出場。在今天判決懲處也正式出爐，赫曼將面臨10場的禁賽，約莫是跳過兩場先發，成為本季繼薛則(Max S

MLB／賈吉遮眼回應作弊質疑 挨轟投手緩頰：我動作被破解

洋基球星「法官」賈吉(Aaron Judge)傷癒復出後近五場比賽敲出五轟，手感逐漸加溫。但在對戰藍鳥的比賽中，賈吉在開轟前眼睛數次飄向一壘側，不自然的動作也引起外界質疑是否「作弊」。然而挨了這發46

MLB／道奇輪值頭大！ 開過TJ的梅伊右肘又出狀況要休1個月

道奇強投梅伊（Dustin May）本季展現王牌身手，不過今天只投1局就右手肘疼痛退場，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）賽後表達難過之情，也稱讚狂威（Dylan Covey）的表現很關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦