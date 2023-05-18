MLB／台灣囝仔堅持不留遺憾 造就大聯盟最熱門主題日

這幾年，美國職棒大聯盟的台灣球員逐漸減少，卻有愈來愈多球團舉辦台灣主題日。其中最為人津津樂道的，莫過於歷史最久、人氣最旺的紐約大都會台灣日。

去年8月28日，時任中華職棒中信兄弟副領隊的「恰恰」彭政閔披上23號黃衫，以大都會台灣日（Mets Taiwan Day）嘉賓身分登上花旗球場投手丘開球，還辦起臨時球迷見面會。這場活動近5000張套票銷售一空，不僅躍居大都會隊史最暢銷主題日，也成為大聯盟30支球團最成功的主題日之一。

大都會亞洲市場負責人王偉成當天跟著彭政閔穿梭場內外，他是將台灣日推上高峰的靈魂人物，也是正港的台灣囝仔。

王偉成近期接受中央社專訪時說：「這行業來來去去很正常，我每年都當最後一年在辦，希望把最好的表現出來，不要留遺憾。」

王偉成2011年加入大都會，這12年來，台灣日在他操盤下從套票銷量不到4位數的社區活動，茁壯成吸引四面八方球迷進場的嘉年華。總統蔡英文連續多屆錄製開場影片登上大螢幕，大批球迷在場內揮舞國旗、穿上背號1號的紀念球衣，有如台灣軍團。今年8月27日的台灣日更將有中職樂天桃猿啦啦隊助陣，讓美國球迷體驗台式應援文化。

「功成不必在我。」王偉成感謝球團重視、在地台灣社群支持之餘透露，這幾年致力整理台灣日活動流程、籌備工作，就算他未來離開球團，邁入第18屆的大都會台灣日也能長存。

中華職棒傳奇球星彭政閔（身著黃衫者）2022年8月28日為美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日開球，近5000張套票銷售一空，躍居大都會隊史最暢銷主題日。 中央社

大都會並非大聯盟唯一舉辦台灣日的球團，洛杉磯道奇、邁阿密馬林魚也曾在郭泓志、陳偉殷等台灣球員效力期間辦過。差別在於，2005年大都會台灣日開辦以來，除2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦外年年登場，而且聲勢日益壯大。

這與球團內有台灣員工居中協調密不可分。

王偉成說，台灣人在球團內了解文化差異等「眉角」，知道怎麼處理才能把台灣日辦好。這背後也需要充分溝通，事先和公關、行銷、保全等內部單位協調，多方通力合作，才不會在大聯盟繁瑣的比賽環節中出錯。

以上屆台灣日為例，彭政閔上投手丘開球前，現場播放蔡總統開場影片、響起中信兄弟應援曲。賽前活動結束後，彭政閔稍事休息，沒過多久進觀眾席就位，攻守交替時在鏡頭前揮手登上大螢幕，接著赴發放紀念球衣的攤位向工作人員道謝，最後再與熱情尾隨的球迷合影留念，王偉成一路陪伴。

在王偉成眼中，運動是讓世界看見台灣的重要舞台。他善用在大都會任職的機會，在這個年收入約108億美元（約新台幣3330億元）的職業運動聯盟提升台灣能見度，一路走來有如命運的安排。

37歲的王偉成和許多同世代球迷一樣，中職草創時期開始迷上棒球，高中畢業後赴美深造，在亞利桑那州立大學（ASU）修讀與運動無關的行銷，畢業後因緣際會進入芝加哥小熊小聯盟體系，協調球員日常生活兼任翻譯，未如家人預期步上從商之路。

在棒球圈待近2季後，王偉成返台解決兵役問題，也走到在台經商或重回運動產業的人生十字路口。

由於對運動產業仍有憧憬，他當時申請3間美國研究所，結果獲中佛羅里達大學（UCF）錄取。他在運動商業管理學程中吸取產業知識、培養人脈，剛好2010年底大聯盟冬季會議在佛州舉行、大都會商業部門大換血，替王偉成前進紐約工作鋪路。

王偉成到職第2年接手台灣日，之後幾屆與交通部觀光局合作，場內外宣傳、表演等活動愈做愈大。到2019年，網路紅人蔡阿嘎替台灣日開球，近1000名球迷購買套票，活動登上小高峰。

為打鐵趁熱，王偉成說服球團製作紀念球衣回饋購票支持台灣日的球迷，沒想到一切就緒，卻被2020年春季爆發的疫情打亂。當年大聯盟賽季延至7月開打，由於球迷無法進場，所有主題日被迫取消，但台灣日籌備沒有做白工，後續3屆台灣日都在限量紀念球衣刺激下催出亮麗票房。

這個賽季，奧克蘭運動家、洛杉磯天使分別在官方與民間推動下舉辦台灣日，也都請到樂天女孩跨海助陣，但票房尚不及牌子最老的大都會台灣日。

王偉成說，樂見其他大聯盟球團嘗試做台灣日，畢竟這活動不可能由大都會獨占。其他球團跟進，某種程度上也能分攤他因扛起台灣日招牌而承受的壓力。

他表示：「我很驕傲的是，我們的台灣日不只是在美國盛大的台灣慶典活動，甚至是全大聯盟數一數二的活動了。其他大聯盟球隊甚至大聯盟官方都知道這活動，因為它真的辦得非常盛大，很感謝所有台灣球迷捧場。」

去年有王偉成口中「神一般存在」的中職傳奇球星彭政閔加持，大都會台灣日再創高峰。但王偉成沒有停下腳步，當天活動一結束就要思考下屆台灣日要怎麼突破極限。

本屆大都會台灣日邀請資深球評曾文誠開球，且將首度有台灣職棒球團啦啦隊到場助陣。

大都會老闆柯恩（Steve Cohen）3月在世界棒球經典賽（WBC）期間見識到台式應援景象，得知球團內部早就安排樂天女孩8月到訪自家球場，開心不已。王偉成「超前部署」讓所屬部門沾光，要在功勞簿記上一筆。

不過，如同球員與教練，這些年王偉成在賽季期間犧牲不少和家人相處的時間，可說是有得必有失。回首這一切，王偉成仍認為當初投入運動產業是正確決定。

王偉成說：「至少到目前，我可以說我沒有任何遺憾。因為我做到想做的事，可以用我的職業讓更多人開心，讓更多人看到台灣。對此我感恩在心。我不知道還能在這領域待多久，只覺得人生有這經驗是非常美好的一件事。」