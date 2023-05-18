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MLB／大谷與傳奇「鐵人」碰頭 小瑞普肯：他是棒球界典範

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平近兩戰8個打數沒有安打。 美聯社
大谷翔平近兩戰8個打數沒有安打。 美聯社

大谷翔平近日隨隊作客巴爾的摩與金鶯隊進行三連戰，在系列賽第三戰賽後與金鶯隊史傳奇「鐵人」小瑞普肯碰面，後者對大谷的成就給予極高讚賞，直呼大谷是「棒球界的典範」。

小瑞普肯效力金鶯隊達21年之久，期間擊出3184支安打、431轟，兩度拿下MVP並曾連續19年入選全明星賽，多項數據位居隊史第一，是金鶯隊歷史最偉大的球星。而他連續出賽2632場的紀錄更被公認是歷史上最難打破的成就，也獲得了「鐵人」的美譽。

大谷在投打兩端高消耗的條件下，連續兩年都出賽至少155場，「耐操」程度無庸置疑。今天賽後他與小瑞普肯相見歡。提及對大谷的第一印象，小瑞普肯笑著說大谷給人的感覺像是個男孩。「我喜歡他的打球方式、他的競爭方式，以及成功的方式」，小瑞普肯熱情且充滿紳士風度地稱讚大谷，「這對棒球界來說很棒，也是所有人的典範」。

大谷在16號先發迎戰金鶯隊的比賽，小瑞普肯在電視上收看，而他也十分惋惜沒有到現場。「在這個時代，球員必須投手及野手之間做選擇，而大谷證明了他可以兩者並行，我對這樣的天賦致上敬意，這是他主宰球場的方式，棒球界的每個人都在為他的所作所為鼓掌」。

大谷翔平 天使

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