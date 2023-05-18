MLB／花大錢戰績卻烙賽 「宇宙教士」主場遭球迷狂噓

教士隊近年動作頻頻，今年大手筆與明星游擊手波賈茲(Xander Bogaerts)簽下11年長約，戰績被預計能超越王者道奇，在國聯西區殺出一條血路。沒想到開季至今卻令不少球迷失望，不只投手不給力，就連打線都位居聯盟後段班，目前在分區領先墊底的洛磯僅一場勝差，如此難堪的表現也讓教士的球迷無情祭出噓聲。

教士去年交易來少年強打索托(Juan Soto)後連克大都會、道奇兩支例行賽百勝隊伍，一路殺到國聯冠軍戰才遭費城人淘汰。本季除了在自由市場補進波賈茲，更接連與馬恰多(Manny Machado)、達比修有、柯朗沃斯(Jake Cronenworth)續簽11年3.5億、6年1.08億、7年8000萬美元的長約，也宣示了將鎖定未來數年國西龍頭的野望，本季團隊薪資來到2.45億美元，全國聯僅次於花錢不眨眼的大都會隊。

然而教士隊本季投打兩端都不如預期，在今天對戰皇家隊以3:4輸球後，近8場已經苦吞7敗，戰績一路下滑到分區第四，僅優於百廢待舉的洛磯隊。比賽結束的當下，教士主場沛克公園傳來了震耳欲聾的噓聲。

Boos rain down as the Padres just lost a series to a team that was 12-30 entering Monday pic.twitter.com/Tt62KsYLP8 — Talking Friars (@TalkingFriars) 2023年5月17日

「我們得克服它，當你有這麼多得分機會，你必須有所收穫」，教士總教練梅爾文(Bob Melvin)認為球隊「不太走運」，本季教士隊得點圈打擊率僅.196，歷史上從未有球隊得點圈打擊率低於兩成。「外界對我們有許多期望，但我們沒有繳出應有的表現，粉絲們前來支持我們、渴望我們做得更好，我不會怪他們」。

而本季各項數據皆為生涯新低的馬恰多可說是屋漏偏逢連夜雨，在系列賽首戰被觸身球砸到左手掌後已缺陣兩場，在MRI後顯示有輕微骨折，不確定是否會進傷兵名單一趟，但預計將缺陣一段時間。而他也對球隊及自身狀況感到失望，「我們表現得不符期待，作為一個團隊，我們得走出困境並變得更好」。