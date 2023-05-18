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MLB／用外部物質遭禁賽 洋基赫曼放棄上訴：向隊友致歉

聯合新聞網／ 綜合報導
赫曼因使用外部物質，將面臨十場比賽的禁賽處分。 法新社
赫曼因使用外部物質，將面臨十場比賽的禁賽處分。 法新社

洋基投手赫曼(Domingo German)在昨日對戰藍鳥的比賽中，因遭裁判懷疑使用外部物質被驅逐出場。在今天判決懲處也正式出爐，赫曼將面臨10場的禁賽，約莫是跳過兩場先發，成為本季繼薛則(Max Scherzer)後第二位因使用外部物質遭禁賽的投手。

洋基在與藍鳥的系列賽第二戰雖然以6:3贏球，但在比賽中卻發生一段插曲，前三局一分未失的赫曼在四局上場投球前，接受主審霍耶(James Hoye)檢查手套後因「手太黏」遭質疑使用外部物質並驅除出場。縱使赫曼賽後堅稱自己不過是使用止滑粉，霍耶受訪時仍指出赫曼的手是自己摸過最黏的手，「我知道止滑粉的手感，赫曼的手很光亮、特別黏，四個裁判都持有相同的意見」。

今天大聯盟官方也宣布赫曼的懲處，他將迎來10場禁賽，對輪值遭逢傷病困擾的洋基來說無疑是雪上加霜。得知禁賽處分後。赫曼也放棄上訴，他無奈地在受訪時對隊友及球隊表示抱歉，「我讓他們陷入一個艱難的處境」，赫曼說，「我明明知道牛棚最近的使用量，卻無法完成我的投球工作」。

「他越過了裁判認定的底線，現在我們必須承擔它的後果」，洋基總教練布恩(Aaron Boone)說，「沒有一個球員要獨自承擔，我們會一起扛，一起度過這個難關」。進入到五月的赫曼狀況相當好，4場先發防禦率僅1.64，而洋基也預計在周末拉上在傷兵名單的塞佛里諾(Luis Severino)。

洋基 藍鳥

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