MLB／賈吉遮眼回應作弊質疑 挨轟投手緩頰：我動作被破解

洋基球星「法官」賈吉(Aaron Judge)傷癒復出後近五場比賽敲出五轟，手感逐漸加溫。但在對戰藍鳥的比賽中，賈吉在開轟前眼睛數次飄向一壘側，不自然的動作也引起外界質疑是否「作弊」。然而挨了這發462英呎大號全壘打的投手傑克森(Jay Jackson)近期受訪時親自替賈吉緩頰，表示其實是自己的投球動作被抓到了。

賈吉在對戰藍鳥的頭兩戰，擊出三支安打都是全壘打。但在首戰達成雙響砲之前，賈吉被轉播單位捕捉到數度在傑克森做好投球準備時雙眼看向一壘方向。此舉引起球迷熱議，也產生了諸如偷看捕手位置、偷暗號的猜測。

“You don’t wanna go throwing allegations around without knowing but…”



Aaron Judge homers as the Toronto broadcast says he’s being suspicious pic.twitter.com/XWzoNrkvB4 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 16, 2023

雖然賈吉賽後表示自己只是被吵雜的休息室影響，但藍鳥主播認為賈吉在看某種暗號，藍鳥總教練史耐德(John Schneider)也坦言在打擊區思考休息室的事情「很好笑」。據《The Athletic》報導，有一說法是賈吉是望向一壘指導教練查普曼(Travis Chapman)，透過他打暗號得知投手的球路。

而陳偉殷前隊友、現任藍鳥球評的喬瑟夫(Caleb Joseph)昨天賽前還是緊咬賈吉是作弊，更提到應該以頭部危險球「警告」賈吉的行為，「大聯盟每支球隊都在偷暗號，但只有被抓到時才算出事，就像小孩偷吃餅乾該被處罰一樣，我生涯也遇過投手有類似的警告」，不過這番話很快遭到球迷圍剿是失言。

Somebody on the Blue Jays pregame show suggested he wanted Kevin Gausman to send a “message” to Aaron Judge and implied that sometimes he would get thrown at the head (via @PDAC9_) pic.twitter.com/foZKeFgRGb — Dom (@BronxBmbrz) 2023年5月17日

挨轟的苦主傑克森在賽後沒幾天就被下放至小聯盟，在接受訪問時他並沒有質疑賈吉，而是透露自己被許多隊友提醒「投球小動作被抓到了」。他說：「我進入投球準備後，在丟速球跟滑球時，我的擺臂速度並不一致，他看穿了我會投什麼球並且重擊我，很高興他把球打那麼遠」。

Aaron Judge has found his new hit celebration 👀 pic.twitter.com/19k1rs9MEh — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2023年5月17日

值得一提的是，賈吉今天三個打數敲出一支安打，在安打上壘後，他用手遮住眼睛擺出「不要看」的手勢，似乎是替被貼上作弊標籤的自己做出無聲的抗議。