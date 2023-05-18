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MLB／道奇輪值頭大！ 開過TJ的梅伊右肘又出狀況要休1個月

聯合新聞網／ 綜合報導
梅伊。 法新社
梅伊。 法新社

道奇強投梅伊（Dustin May）本季展現王牌身手，不過今天只投1局就右手肘疼痛退場，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）賽後表達難過之情，也稱讚狂威（Dylan Covey）的表現很關鍵。

道奇今天以7：3獲勝，壞消息是梅伊確定會進傷兵名單，據美聯社報導，至少將缺席1個月。不含本場比賽，梅伊今年先發8場，4勝1敗，防禦率2.68，勝場貢獻值（WAR）1.9，排道奇全隊第一。羅伯茲賽後受訪時說，「這對梅伊來說很困難，他今年投得很好，現在必須放緩腳步，我知道他很失望。」

狂威。 路透
狂威。 路透

道奇本季面臨牛棚不穩的問題，因此狂威被拉上大聯盟分擔局數，沒想到首戰就做出貢獻，羅伯茲也對他讚譽有加，「狂威太棒了，投4局給我們一個贏球的機會，這很巨大，我為他和球隊感到開心。」

大聯盟官網預測，梅伊空出來的輪值缺將由史東（Gavin Stone）或小聯盟投手米勒（Bobby Miller）接替，其中史東已在5月4日完成生涯初登板，先發面對費城人主投4局失5分，無關勝敗。

道奇

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