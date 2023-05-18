MLB／3人120歲上演罕見play 43歲希爾刺殺40歲卡布雷拉

海盜隊作客底特律，對老虎隊進行2連戰，今天第2戰出現兩位老將衝刺賽跑、43歲跑贏40歲的罕見畫面，海盜終場8：0獲勝，系列賽打成平手。

「兩老比快」成為大聯盟官網報導的焦點，事情發生在2局下，大聯盟現役最老球員、海盜43歲左投希爾（Rich Hill）投出82英里卡特球，老虎40歲指定打擊卡布雷拉（Miguel Cabrera）打向一壘，本來有機會形成穿越安打，卻被海盜一壘手桑塔納（Carlos Santana）撲下，接著衝刺賽就展開了。

卡布雷拉賣力衝向一壘，希爾也迅速跑離投手丘，在一壘前完美補位，接獲桑塔納傳球後刺殺卡布雷拉，讓老虎結束這半局攻勢。

A 40-year-old Miguel Cabrera and 43-year-old Rich Hill having a race to first base is baseball at its finest.pic.twitter.com/UMWCCm2DtR — Thomas Carrieri (@Thomas_Carrieri) 2023年5月17日

其實不只兩老，桑塔納也已經37歲，3名老將加起來剛好120歲，合力上演這個難得戲碼。

大聯盟官網指出，希爾最快速度每秒每秒21.7英尺，儘管卡布雷拉以本季最快25.3英尺的衝刺速度超越，還是在一壘前出局。

老虎總教練辛區（ A.J. Hinch）笑說：「40多歲的球員在大聯盟戰場衝刺，這不是很常見，一定要牢牢記住此事。」

希爾今天先發6局，只被揮出1支安打，飆出7次三振，以優質內容奪下本季第4勝。 路透社

希爾、卡布雷拉生涯首次對決已是2005年，當時是希爾在小熊隊菜鳥球季、卡布雷拉效力馬林魚隊第3季，今天僅是兩位老將第10次交手，希爾說：「卡布雷拉將成為史上最佳球員之一，多年來一直碰面，很高興也很有趣，我下次要跑更快才行。」

希爾今天先發6局，只被揮出1支安打，飆出7次三振，以優質內容奪下本季第4勝、生涯第86勝；卡布雷拉3打數掛零，生涯全壘打數仍是507支。