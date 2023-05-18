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MLB／狂威沒想過能重返大聯盟 教頭盛讚獨撐4局救了牛棚

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿隊前洋投狂威今天重返大聯盟，用63球完成4局任務，失兩分無關勝敗，獲總教練好評。 法新社
樂天桃猿隊前洋投狂威今天重返大聯盟，用63球完成4局任務，失兩分無關勝敗，獲總教練好評。 法新社

樂天桃猿隊前洋投狂威（Dylan Covey）今天重返大聯盟，披上道奇隊29號球衣對決雙城隊，用63球完成4局任務，失兩分無關勝敗，道奇終場7：3獲勝，在這次3連戰搶下兩勝，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後肯定狂威的表現。

道奇先發投手梅伊（Dustin May）只投1局，因右手肘不適退場，他在兩年前動過韌帶置換手術，接下來狀況仍待觀察。

狂威賽前從3A被叫上大聯盟，生涯首次以道奇球員身分出賽，中繼4局被揮出5支安打，因兩支陽春砲失兩分，讓道奇在2：2平手局面下，保住爭取勝利的機會，7局下奧特曼（James Outman）轟出滿貫砲成為致勝一擊。

兩支分區排名第一的球隊交手，道奇在3連戰前兩戰打得辛苦，前天打到延長12局才以9：8贏球，昨天1：5落敗，牛棚一共投了13局，狂威本季初登板撐住4局，讓羅伯茲很滿意。

「他真的很棒，」羅伯茲說：「狂威中繼4局讓我們保有贏球本錢，我為他和球隊感到高興。」

狂威前年來台前曾在白襪、紅襪隊4個球季，合計出賽71場（45場先發），戰績6勝29敗、防禦率6.57，今天是他繼2020年9月後，暌違已久的生涯第72場出賽，形容這場比賽很特別。

狂威的2020年離開紅襪後，轉到中職兩個球季，老家其實就在洛杉磯附近；他表示，從小就是道奇球迷，幾年前沒想過有機會回到這裡，能為家鄉球隊效力真的很特別。

他說：「家人也來看我比賽，所以很特別。」

道奇 羅伯茲

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