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MLB／3連戰慘到9484人進場 藤浪投20球只有9好球又輸了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
運動家隊日籍投手藤浪晉太郎又輸了。 路透社
運動家隊日籍投手藤浪晉太郎又輸了。 路透社

運動家隊日籍投手藤浪晉太郎又輸了，今天在主場對響尾蛇隊之戰中繼0.2局兩分，戰績掉到1勝5敗、防禦率12.62，運動家終場3：5落敗，本季10勝35敗仍是大聯盟最爛。

運動家昨天9：8贏球，成為最後一支拿到10勝的球隊，今天3連戰最後一戰又輸，從3月31日開幕戰打到現在14系列賽，只有5月6到8日作客堪薩斯市，對皇家隊2勝1敗，其他系列賽都處於劣勢，包括5次被橫掃。

值得一提的是，運動家主場人氣慘兮兮，今天比賽只有4159人進場，加上前兩戰2064、3261人，3連戰只有9484人，本季25場主場比賽21萬7378人次、單場平均8695人，和人氣最旺的道奇隊（平均數超過48000人）差了一大截。

運動家今天打完前6局0：3落後，7局下勞瑞亞諾（Ramon Laureano）轟出3分砲追平比數，藤浪8局上2出局二、三壘有人時登板，飆出三振解危。

但他在9局上先被揮出二壘打，接著1出局後投出兩次保送（1次故意四壞）退場，中繼0.2局投20球只有9顆好球，接手的馬丁尼茲（Adrian Martinez）被打兩分算在藤浪身上。

光芒隊王牌投手麥克納漢（Shane McClanahan）開季7連勝，暫居大聯盟最多勝，至於最多敗投手是費城人佛特（Bailey Falter） 、萊爾斯（Jordan Lyles），兩人一勝難求，都是7連敗，藤浪今天加入5敗行列、並列第5差。

運動家 大聯盟

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