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MLB／狂威披道奇球衣重返大聯盟 對雙城中繼4局挨兩轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
去年效力樂天桃猿隊的31歲右投狂威（Dylan Covey），賽前從3A被叫上大聯盟，中繼4局失兩分、無關勝敗。 路透社
去年效力樂天桃猿隊的31歲右投狂威（Dylan Covey），賽前從3A被叫上大聯盟，中繼4局失兩分、無關勝敗。 路透社

道奇隊今天在洛杉磯主場對雙城隊進行3連戰最後一戰，去年效力樂天桃猿隊的31歲右投狂威（Dylan Covey），賽前從3A被叫上大聯盟，中繼4局失兩分、無關勝敗，道奇終場7：3獲勝，最近連贏6個系列賽，穩居國聯西區榜首。

狂威前年5月19日加盟猿隊，效力兩個球季出賽33場，投出16勝10敗、防禦率3.63；他來台前曾在白襪、紅襪隊4個球季，今年返美和道奇簽下小聯盟合約，今天獲得重返大聯盟的機會。

狂威前年5月19日加盟猿隊，效力兩個球季出賽33場，投出16勝10敗、防禦率3.63。 聯合報系資料照
狂威前年5月19日加盟猿隊，效力兩個球季出賽33場，投出16勝10敗、防禦率3.63。 聯合報系資料照

道奇先發投手梅伊（Dustin May）投1局無失分因右手肘疼痛退場，狂威2局上登板，繼2020年9月後重新站上大聯盟投手丘，用63球（36顆好球）完成4局任務，被揮出5支安打，包括兩支全壘打，三振3次、保送1次，失兩分都是自責分。

狂威4局上被雙城指定打擊巴克斯頓（Byron Buxton）轟出中外野陽春砲，比數形成1：1，道奇4局下攻下1分超前，他在6局上又被蓋洛（Joey Gallo）轟出中外野陽春砲，接著被揮兩支安打、保送1次，在無人出局、滿壘時退場，還好牛棚投手解危，穩住2：2局面。

道奇7局下一口氣攻下5分奠定勝基，終場4分之差獲勝，從4月29日對紅雀隊3連戰起，最近6個系列賽打出15勝3敗。

道奇 大聯盟 雙城

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