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MLB／贏球機率1.4%的逆轉勝！馬林魚氣走國民寫隊史首見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導

馬林魚重砲索勒（Jorge Soler）今天在9局下半轟出再見兩分砲，以5：4氣走國民，本季1分差比賽取得13勝1敗的驚人戰績。

馬林魚2局下攻進2分，國民直到6局上才靠著湯瑪斯（Lance Thomas）陽春砲破蛋。不過8局上國民藉串聯安打，攻下3分大局，反而取得4：2領先。

9局馬林魚很快形成2出局，據大聯盟官網報導，這時球隊贏球機率剩1.4%。不過古柏（Garrett Cooper）先敲出二壘安打，阿拉斯（Luis Arraez）再補上安打，追回1分，最後索勒掃出左外野方向的再見兩分砲，和對手說再見。

據《Elias Sports Bureau》統計指出，這是馬林魚隊史首度在9局下2出局落後2分以上時，用再見安打或全壘打的方式終結比賽。

索勒受訪時透露這是個人首次再見全壘打，「我覺得很棒。我今年31歲才體驗到這一刻，我以為沒辦法辦到。」

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