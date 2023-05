MLB／赫曼遭驅逐稱僅使用止滑粉 主審反駁：摸過最黏的手

洋基隊今天雖然以6:3戰勝藍鳥隊,比賽中途卻出現插曲,先發投手赫曼(Domingo German)因使用非法物質遭到驅逐,主審霍耶(James Hoye)也在賽後說明,稱這是他「摸過最黏的手」。

本場比賽進入四局下時,前三局一分未失的赫曼接受霍耶檢查手套後,因「手太黏」被主審認定使用外部物質而趕出場。賽後,赫曼透過翻譯向媒體解釋,「就只是止滑粉而已。上次先發時,裁判們說我在投手丘上止滑粉用不夠多,所以我今晚照做,結果就變這樣了。」

不過總教練布恩(Aaron Boone)一反常態沒為子弟兵辯護,他說赫曼過去就有前科,今天又再發生確實不夠謹慎,他說:「裁判覺得太黏,就把他趕出去了。明顯地,這不OK,赫曼原本就被盯上了,然後今天上升到裁判不能接受的程度。說到底,這是赫曼的責任,他應該確保我們能處在更有利的情況。」

趕人出場的霍耶,則向媒體反駁赫曼「只是止滑粉」的說法,「這不是止滑粉,絕對不是!我知道止滑粉在手上的感覺。」他表示赫曼的手是自己摸過最黏的,「止滑粉會有一點黏性,但他的手是非常黏,我的手接觸後甚至很難抽離。」

"It's not rosin. It was not rosin. It was definitely not rosin. Because I've felt hands with rosin. That wasn't rosin. It was extremely sticky. And rosin usually is kind of like a little tackiness. This was sticky, as in my fingers had a hard time coming off his palm."