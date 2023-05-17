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MLB／赫曼遭驅逐稱僅使用止滑粉 主審反駁：摸過最黏的手

聯合新聞網／ 綜合報導
赫曼今日因非法物質遭到驅逐。 美聯社
赫曼今日因非法物質遭到驅逐。 美聯社

洋基隊今天雖然以6：3戰勝藍鳥隊，比賽中途卻出現插曲，先發投手赫曼（Domingo German）因使用非法物質遭到驅逐，主審霍耶（James Hoye）也在賽後說明，稱這是他「摸過最黏的手」。

本場比賽進入四局下時，前三局一分未失的赫曼接受霍耶檢查手套後，因「手太黏」被主審認定使用外部物質而趕出場。賽後，赫曼透過翻譯向媒體解釋，「就只是止滑粉而已。上次先發時，裁判們說我在投手丘上止滑粉用不夠多，所以我今晚照做，結果就變這樣了。」

不過總教練布恩（Aaron Boone）一反常態沒為子弟兵辯護，他說赫曼過去就有前科，今天又再發生確實不夠謹慎，他說：「裁判覺得太黏，就把他趕出去了。明顯地，這不OK，赫曼原本就被盯上了，然後今天上升到裁判不能接受的程度。說到底，這是赫曼的責任，他應該確保我們能處在更有利的情況。」

趕人出場的霍耶，則向媒體反駁赫曼「只是止滑粉」的說法，「這不是止滑粉，絕對不是！我知道止滑粉在手上的感覺。」他表示赫曼的手是自己摸過最黏的，「止滑粉會有一點黏性，但他的手是非常黏，我的手接觸後甚至很難抽離。」

值得一提的是赫曼回到休息室後，被鏡頭照到褲子上有異物沾染，雖然他解釋是吃完菸草後，隨手塗抹造成的，但不論其是否為非法物質，他都將面臨禁賽10天處分。

MLB 洋基 藍鳥

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