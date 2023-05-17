MLB／道奇少主布勒現跡牛棚練投 力拼九月復出投手丘

道奇隊少主布勒（Walker Buehler）目前正自TJ韌帶置換手術復原中，而他稍早也傳來好消息，被捕抓到牛棚練投畫面，表示有望在季末回歸賽場。

布勒在2015年便進行過首次TJ手術，復出後投出道奇少主風采，但去年8月23日二度開TJ手術報銷至今。不過今日道奇對上雙城隊比賽開始前，他被目擊到在牛棚區，從投手丘距離與站立的捕手進行傳接球，狀況看來相當良好。

被問到復原情況，布勒給出了自己的時程，期待能在季末重返投手丘，「九個月過得非常快，我感覺自己已經走過了2/3的旅程。9月1號還是目標，我希望在不成為阻礙的情況下，上去投個幾球。」他強調自己不會操之過急，「最重要的是我能在隔年健康回歸，能在年末上場比賽讓人興奮，也是我想要的，但如果我不夠健康，我不會硬逼自己嘗試。」

Walker Buehler gives an update on his goal for his return and how the process of recovery has been going. pic.twitter.com/5YCFFOMnAp — SportsNet LA (@SportsNetLA) May 17, 2023

由於TJ手術一般需要12~18個月恢復，布勒的回歸日程可說相當積極，對此，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「自信鑲嵌在布勒體內，這不令人意外。今天是個好開端，我們會持續觀察後續發展。」

在外界季前對教士隊一片看好下，道奇開季後仍打臉專家、持續盤踞國聯西區龍頭，若布勒如願在季末復出，將對希望重返榮耀的藍衫軍帶來絕佳助力。