MLB／道奇少主布勒現跡牛棚練投 力拼九月復出投手丘

道奇隊少主布勒(Walker Buehler)目前正自TJ韌帶置換手術復原中,而他稍早也傳來好消息,被捕抓到牛棚練投畫面,表示有望在季末回歸賽場。

布勒在2015年便進行過首次TJ手術,復出後投出道奇少主風采,但去年8月23日二度開TJ手術報銷至今。不過今日道奇對上雙城隊比賽開始前,他被目擊到在牛棚區,從投手丘距離與站立的捕手進行傳接球,狀況看來相當良好。

被問到復原情況,布勒給出了自己的時程,期待能在季末重返投手丘,「九個月過得非常快,我感覺自己已經走過了2/3的旅程。9月1號還是目標,我希望在不成為阻礙的情況下,上去投個幾球。」他強調自己不會操之過急,「最重要的是我能在隔年健康回歸,能在年末上場比賽讓人興奮,也是我想要的,但如果我不夠健康,我不會硬逼自己嘗試。」

Walker Buehler gives an update on his goal for his return and how the process of recovery has been going. pic.twitter.com/5YCFFOMnAp