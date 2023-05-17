MLB／體驗無情紐約！韋蘭德被打爆遭大都會球迷噓聲伺候

今天是韋蘭德（Justin Verlander）轉戰大都會後，首度在主場登板，不過他卻被光芒隊巴瑞德斯（Isaac Paredes）轟出2發全壘打，總計主投5局失6分，防禦率升至4.76，最終大都會以5：8不敵光芒。

韋蘭德季初受傷，直到5月5日才歸隊面對老虎隊，他比賽開打前獲得老虎主場球迷掌聲，最終主投5局失2分吞敗。第二戰作客紅人主場，他繳出7局失1分好投，順利收下加盟大都會後首勝。

今天比賽第三局，韋蘭德遭巴瑞德斯三分砲狙擊，4局上被貝騰柯特（Christian Bethancourt）敲出二壘安打後，再被拉米瑞茲（Harold Ramirez）敲安掉分，5局上巴瑞德斯又轟出兩分砲，現場球迷憤怒地發出噓聲。

oh my god the Mets fans booing Verlander at the end of the inning pic.twitter.com/LMT8HLUm8c — tommaso (@sillynous) 2023年5月17日

大都會休賽季重金補強，沒想到開季至今20勝23敗，國聯東區倒數第2。韋蘭德受訪時坦言球隊每個人都很沮喪，他也理解球迷的噓聲，「我希望變得更好。我認為全隊都希望變得更好，期盼今天能成為贏球的催化劑。對陣一支優秀的球隊，有好的開局才能獲勝，但我沒有做到這一點。」