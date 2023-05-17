MiLB／5.2局飆8K無失分 劉致榮先發好投奪第4勝

美國職棒小聯盟紅襪隊2A的台灣投手劉致榮今天先發5.2局飆出8次三振，沒有失分，奪下本季第4勝。

小聯盟2A層級的賽事，劉致榮擔任紅襪隊先發投手對上洛磯隊2A，他在2局下因為2支安打、1次保送遇到滿壘危機，不過最後讓對手擊出雙殺打化解；隨後狀況回穩，更在4局下連飆出3次三振；5局下雖然被敲1支安打，不過也讓對手擊出雙殺打，演出3上3下。

劉致榮在6局下2出局後接連投出觸身球、四壞球保送，隨後退場休息，接替的投手順利守成。總計劉致榮用79球投5.2局，被敲4支安打，投4次四死球，飆出8次三振，沒有失分，最快球速達99英里（約159.3公里）。最終紅襪隊2A以14比1奪勝，劉致榮奪下勝投，目前防禦率3.03。