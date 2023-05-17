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MLB／再度開轟打臉藍鳥教頭 賈吉不滿被影射作弊：別編故事
「法官」賈吉（Aaron Judge）昨日因打擊前看向休息室，被藍鳥轉播單位影射作弊。他今天在比賽中視線死盯著投手，8局轟出超前2分砲，助洋基以6：3擊敗藍鳥。
賈吉昨天稱因為休息室太吵，才會將視線轉移到休息室。不過藍鳥主帥施耐德（John Schneider）仍覺得事情不單純，「他的說法有點好笑，他站在打擊區還在擔心休息室。」
大聯盟賽前宣布不會對昨天的爭議事件做調查，但賈吉聽見自己被懷疑是「作弊仔」，仍相當不滿地說：「我有些話不說出來，只是不想被記錄，大家可暢所欲言，但我已經陳述過事實，其他人還要編故事。」
本場比賽又出現意外插曲，洋基先發投手赫曼（Domingo German）第4局投球前被檢查右手和手套，隨後就被驅逐出場。接手的漢彌爾頓（Ian Hamilton）面對5人次就傷退，隨後馬里納奇歐（Ron Marinaccio）化解滿壘危機，卻在第5局被狂攻3分。
8局上賈吉眼睛盯著藍鳥投手史旺森（Erik Swanson），相中一顆紅中滑球，打出448英尺的大號兩分砲，突破平手僵局，這也是他近4戰第5轟。9局上洋基再添1分，終場以6：3擊敗藍鳥。
448 ft. Into orbit. #AllRise pic.twitter.com/uobhCbReZw— New York Yankees (@Yankees) 2023年5月17日
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