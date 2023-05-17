MLB／2019年強投助國民奪冠 桑契斯宣布結束17年投球生涯

39歲右投桑契斯（Anibal Sanchez）是2019年國民隊奪冠功臣之一，他今天宣布退休，正式結束長達17年的大聯盟生涯。

2019年國民在一路不被看好的情況下，逆襲奪下世界大賽冠軍。由薛則（Max Scherzer）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、桑契斯、柯賓（Patrick Corbin）領軍的先發輪值相當關鍵。

桑契斯大聯盟生涯從2006年展開，陸續效力馬林魚、老虎、勇士、國民，幾乎都以先發投手身分出賽。2012年馬林魚發動交易將他送往老虎，最終他表現優異，幫助老虎挺進世界大賽，可惜最終不敵巨人隊。他季後以5年8000萬美元合約續留老虎，2013年他也繳出生涯年，奪下美聯防禦率王，塞揚票選排第4。

2018年底桑契斯和國民簽下3年合約，2019年成為球隊先發輪值固定的一員，最終奪下世界大賽冠軍。2020年桑契斯表現大走鐘，球隊未執行合約最後一年選項，他整個2021年都沒有大聯盟出賽紀錄。不過桑契斯在2022年7月驚喜復出，總共先發14場，防禦率4.28，休賽季卻未和任何球隊簽約。

桑契斯今天在個人社群宣布退休，發布多則貼文並寫下，「過去17年大聯盟生涯中，上帝給我機會在棒球場上及場下度過美好時光。棒球是我從小就熱愛的運動，我非常感激能讓夢想化為現實。」

桑契斯接著感謝所有生涯共事過的隊友、教練、球團工作人員、老闆及經紀人，更感謝家人與球迷一路上的支持，「今天將開啟新篇章，我會高掛手套和制服，去做其他有熱情的事物。我將退休大聯盟球員身分，然而，我還是會關心我最愛的運動，再見。」