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MLB／「油問題」？洋基赫曼投到一半被趕出場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基隊先發投手赫曼投到第4局被裁判檢查過手、手套後，因使用外部物質被驅逐出場。 美聯社
洋基隊先發投手赫曼投到第4局被裁判檢查過手、手套後，因使用外部物質被驅逐出場。 美聯社

洋基隊與藍鳥隊連續兩場比賽都有爭議發生，昨天是賈吉（Aaron Judge）被質疑作弊，今天換洋基隊先發投手赫曼（Domingo German）出問題，投到第4局被裁判檢查過手、手套後，因使用外部物質被驅逐出場。

赫曼今天第4局要上場投球前，接受裁判檢查手套及右手，經過4名裁判輪流檢查後，決議將赫曼趕出場，留下3局無失分、沒被敲安打的成績，而洋基隊在5局下丟掉3分被追平比數。

根據大聯盟規定，投手使用外部物質將被禁賽10場，少了赫曼將嚴重衝擊洋基隊先發輪值，目前傷兵名單還躺著塞佛里諾（Luis Severino）、洛登（Carlos Rodon），蒙塔斯（Frankie Montas）則整季報銷。

巧合的是，赫曼在4月15日登板時，就曾被裁判檢討是否使用外部物質，但最終僅要求清洗掉松香粉，並未被趕出場，今天與當時的主審同樣都是霍耶（James Hoye）。

洋基 賈吉 大聯盟

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