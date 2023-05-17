MLB／「油問題」？洋基赫曼投到一半被趕出場

洋基隊與藍鳥隊連續兩場比賽都有爭議發生，昨天是賈吉（Aaron Judge）被質疑作弊，今天換洋基隊先發投手赫曼（Domingo German）出問題，投到第4局被裁判檢查過手、手套後，因使用外部物質被驅逐出場。

Aaron Boone: Alright guys, we almost got caught cheating last night but Aaron saved us with a great answer to the media. Let’s keep it low key tonight.



Domingo German: pic.twitter.com/ZKl031lYr5 — Ben Porter (@Ben13Porter) 2023年5月17日

Yankees Starting Pitcher Domingo German get ejected from the game for having a foreign substance on his hands 😳 pic.twitter.com/5uHpIGUfDN — Sportsnet (@Sportsnet) 2023年5月17日

赫曼今天第4局要上場投球前，接受裁判檢查手套及右手，經過4名裁判輪流檢查後，決議將赫曼趕出場，留下3局無失分、沒被敲安打的成績，而洋基隊在5局下丟掉3分被追平比數。

根據大聯盟規定，投手使用外部物質將被禁賽10場，少了赫曼將嚴重衝擊洋基隊先發輪值，目前傷兵名單還躺著塞佛里諾（Luis Severino）、洛登（Carlos Rodon），蒙塔斯（Frankie Montas）則整季報銷。

巧合的是，赫曼在4月15日登板時，就曾被裁判檢討是否使用外部物質，但最終僅要求清洗掉松香粉，並未被趕出場，今天與當時的主審同樣都是霍耶（James Hoye）。