MLB／大谷挨3轟回敬3分砲 天使宰金鶯

在「棒球之神」貝比魯斯的出生地巴爾的摩，大谷翔平打出一場神奇戰役，儘管在投手丘上先發7局失5分、挨3轟欠佳，但在打擊區貢獻4安打、一發超前三分砲，幫助天使隊9：5擊敗金鶯隊，他也取得本季第5勝。

天使打線昨天兩度為大谷打下領先，他在第2、3局各挨一發兩分砲而失守，接著就在4局上4：4平手之際，敲出一發飛行距離456呎的三分砲，繞壘時一臉奧嘟嘟，戴上武士頭盔不見一絲一毫喜悅。

才打到第5局，大谷的一壘打、全壘打、三壘打相繼出爐，「聽牌」完全打擊，他坦言知道只差二壘打，最後兩打席的機會無緣完成，「只」再添1支一壘打，大谷說：「如果可以，當然是想打二壘打，但至少還有1支安打也是很開心。」

金鶯教頭海德說，從大谷手中敲3轟、攻下5分，還是贏不了，「我們對他的投球，必須比今天做得更好。」敲出兩分砲的弗瑞茲爾說：「感覺他像是在打少棒。」

值得注意的是，大谷本季至今共挨8轟，形成明顯的分水嶺，開季前5場0挨轟，近4戰卻被打了8轟，其中5發是打他的橫掃球。

橫掃球壓制力不如以往，大谷此役使用這顆球的比率27%為本季最低的一場，他也坦言：有注意到橫掃球的一些問題。