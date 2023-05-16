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MLB／運動家主場2064人寫44年新低 新球場計畫有變

聯合新聞網／ 綜合報導
運動家主場僅2064人進場。 歐新社
運動家主場僅2064人進場。 歐新社

運動家隊近年戰績不佳，加上即將離開奧克蘭，導致主場票房持續低迷，今天進場人數2064人再創新低，他們搬遷到拉斯維加斯的計畫也出現改變。

今天運動家在主場以2：5不敵響尾蛇，賽後戰績9勝34敗，看不見任何曙光。運動家主場能容納4萬6847人，官方今公布進場人數為2064人，這是隊史1979年9月5日對陣皇家隊進場1772人後的最低紀錄（疫情年不算）。

運動家主場搬遷至拉斯維加斯的計畫出現改變，據《ESPN》報導，球團原本已達成協議，在純品康納大道上找一塊49英畝的土地，藉由公共資金下蓋一座新球場。不過博弈公司「Bally's Corp」今宣布與運動家達成協議，將提供35英畝的土地，建造運動家新球場，預計能容納3萬人。

雖然新球場土地面積較小，但地點更佳，可讓入住拉斯維加斯大道飯店的球迷，輕鬆步行至球場看球。運動家還向政府尋求約4億美元補助，內華達州議會近日將投票表決。

運動家總裁卡佛爾（David Kaval）發聲明指出，「希望明年新球場就能動工，2027年開放進場。」運動家與奧克蘭合約只到2024年，他們2025、2026年將暫時以3A球隊拉斯維加飛行者的球場，作為過渡時期主場，容納人數僅1萬人左右。

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