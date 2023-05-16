MLB／小熊貝林傑五星級美技卻傷退 天使倫登又進傷兵名單

大聯盟賽季進行1個多月，各隊陸續出現傷兵，今天小熊隊外野手貝林傑（Cody Bellinger）上演美技卻意外受傷，天使隊主戰三壘手倫登（Anthony Rendon）則進入10天傷兵名單。

2019年國聯MVP貝林傑近年遭遇低潮，他轉戰小熊隊後，在4月繳出打擊率3成07、7轟的好成績。不過5月狀態下滑，打擊率降到2成26，尚未有全壘打演出。

貝林傑今天在牆前沒收對手長打，不過落地時傷到左膝，退場檢查。小熊總教練羅斯（David Ross）賽後宣布好消息，「醫生檢查後，似乎沒有大礙，等他明天早上醒來後會再看看。」

Cody Bellinger exits the game after a spectacular catch at the wall. pic.twitter.com/JJ4kadOFNS — MLB (@MLB) 2023年5月16日

倫登去年因傷勢只出賽47場，今天又因腹股溝拉傷進入10天傷兵名單。倫登本季雖只有1支全壘打，但近期手感火燙，單月打擊率高達4成12。天使決定從2A拉上22歲內野手索托（Livan Soto），他今年小聯盟打擊率僅1成70。