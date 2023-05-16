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MLB／開轟前偷瞄休息室作弊？賈吉澄清：因休息室太吵

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉偷瞄休息室。 截圖自畫面
賈吉偷瞄休息室。 截圖自畫面

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）近期打擊手感加溫，今天擊出單場雙響砲、選到3次保送，成為隊史第4位達成此紀錄的球員。洋基終場以7：4擊敗藍鳥，不過賽後焦點卻是賈吉偷瞄休息室，他被質疑可能在作弊。

8局上，洋基6：0領先，輪到賈吉打擊，洋基總教練布恩（Aaron Boone）因抗議好壞球遭驅逐出場，賈吉仍轟出全壘打。隨後轉播畫面拍到擊球前，賈吉眼神往休息室瞄，這動作讓藍鳥轉播單位相當不滿。

偷瞄休息室的畫面被鏡頭捕捉到，藍鳥主播質疑休息室偷暗號，「他在看哪裡？他不只一次這樣做。」藍鳥總教練施耐德（John Schneider）則表示，「打者朝那個方向看有點奇怪。」

賽後賈吉做出解釋，「我想看看休息區講話的是誰。當時我們休息室有很多吵鬧聲，我真的不喜歡在這種情況下打球。」

布恩被主審驅逐出場後，洋基休息室仍相當躁動。賈吉透露自己向隊友喊話，「投手仍要繼續投球，我們已經領先了，讓我們繼續打下去。」賈吉期望這種事以後別再發生。

賈吉

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