MLB／開轟前偷瞄休息室作弊？賈吉澄清：因休息室太吵

洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)近期打擊手感加溫,今天擊出單場雙響砲、選到3次保送,成為隊史第4位達成此紀錄的球員。洋基終場以7:4擊敗藍鳥,不過賽後焦點卻是賈吉偷瞄休息室,他被質疑可能在作弊。

8局上,洋基6:0領先,輪到賈吉打擊,洋基總教練布恩(Aaron Boone)因抗議好壞球遭驅逐出場,賈吉仍轟出全壘打。隨後轉播畫面拍到擊球前,賈吉眼神往休息室瞄,這動作讓藍鳥轉播單位相當不滿。

偷瞄休息室的畫面被鏡頭捕捉到,藍鳥主播質疑休息室偷暗號,「他在看哪裡?他不只一次這樣做。」藍鳥總教練施耐德(John Schneider)則表示,「打者朝那個方向看有點奇怪。」

賽後賈吉做出解釋,「我想看看休息區講話的是誰。當時我們休息室有很多吵鬧聲,我真的不喜歡在這種情況下打球。」

布恩被主審驅逐出場後,洋基休息室仍相當躁動。賈吉透露自己向隊友喊話,「投手仍要繼續投球,我們已經領先了,讓我們繼續打下去。」賈吉期望這種事以後別再發生。

“You don’t wanna go throwing allegations around without knowing but…”



Aaron Judge homers as the Toronto broadcast says he’s being suspicious pic.twitter.com/XWzoNrkvB4