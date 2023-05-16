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MLB／橫掃球變肉包頻頻挨轟 大谷翔平：有注意到
天使隊今天以9：5擊敗金鶯隊，大谷翔平先發7局失5分，拿下第5勝，雖只被敲4安打，卻有3發全壘打，平生涯單場最多挨轟紀錄，近期橫掃球（sweeper）的挨轟率暴增，他也坦言確實注意到需要調整的地方。
大谷此役在2局下挨了弗瑞茲爾（Adam Frazier）的兩分砲，3局下被桑坦德（Anthony Santander）掃出兩分砲，都是橫掃球挨轟，第5局穆林斯（Cedric Mullins）的陽春砲則是狙擊直球。
大谷本季至今共挨8轟，形成明顯的分水嶺，開季前5場0挨轟，近4戰卻被打了8轟，其中5發是打他的橫掃球。
橫掃球壓制力不如以往，大谷今天使用這顆球的比例27%為本季最低的一場，他也坦言：「我有注意到橫掃球的一些問題，我現在不能說，但確實有些需要調整的，如果可以調整到位，我想會沒問題的。」
Shohei Ohtani, Wicked 87mph Sweeper 🤢— Rob Friedman (@PitchingNinja) 2023年5月16日
16 inches of horizontal break pic.twitter.com/yaXg9r2Pug
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