MLB／投球計時器效應！本季終結者砸鍋率大幅增加

大聯盟今年實施投球計時器等新規，除大幅降低比賽時間外，還出現救援成功率大幅下降的現象。

據美聯社報導，本季與上季同期相比，救援成功率從67.8%降至61.4%。球季已進行四分之一，截自今天賽前共進行500場比賽，出現307次救援機會，創近10年新高。

藍鳥終結者羅瑪諾（Jordan Romano）今年累積10次救援成功，2次失敗，防禦率從去年的2.11升至3.38。他的投球準備時間從20.5秒降至14.8秒，對此他表示，「我沒有注意太多，但當我掙扎時，確實多幾秒鐘會更好。」

金鶯教頭海德（Brandon Hyde）也認為新規影響到救援投手，「他們無法重啟投球動作，在腎上腺素暴增情況下，這個動作很重要。這對他們來說是最大的改變。」

另外，由於投球計時器與壘包加大等因素影響，本季盜壘成功率高達78.4%，創有紀錄以來最高數字。對此守護者王牌投手畢柏（Shane Bieber）直言，「職業選手討厭被盜壘，對捕手來說更是如此，因為人們喜歡以阻殺率評價一名捕手。」