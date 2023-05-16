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MLB／教頭看出他的揮棒有火氣 翔平認知是分數是大谷掉的

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平繳出打高投低的一天，那發致勝三分砲，總教練尼文也看得出揮棒帶著火氣。 美聯社
大谷翔平繳出打高投低的一天，那發致勝三分砲，總教練尼文也看得出揮棒帶著火氣。 美聯社

天使隊今天以9：5擊敗金鶯隊，大谷翔平繳出打高投低的一天，那發致勝三分砲，總教練尼文（Phil Nevin）也看得出揮棒帶著火氣，但大谷否認自己掉的分數自己打回來的說法，他解釋當自己身為打者、投手時，他將自己視為兩個不同的選手。

大谷今天在客場為這波與金鶯的4連戰打頭陣，隊友兩度為他打下的領先，他都因挨轟而失守，接著就在4局上4：4平手之際，他敲出一發飛行距離456呎的三分砲，繞壘時一臉奧嘟嘟，就連戴上武士頭盔都不見一絲一毫喜悅。

尼文指出，那個打席之前，大谷的兩顆失投球被打者掌握到、挨了兩發全壘打，「我覺得那個揮棒帶了怒氣。」他稱讚大谷儘管挨轟，但最終投了7局、也僅被打4安打，將失分控制在最小化，依然繳出令人印象深刻的一晚。

大谷表示：「那顆曲球掉到紅中，其實我還不到全力揮棒。」他也否認因為挨轟而把怒氣發洩在揮棒上的說法，他的解釋是，當自己在投球、打擊時，他將自己視為兩個不同選手，所以當他在第4局站進打擊區時，想法就是身為打者必須幫助投手討回失分。

大谷賽後也透露，自己從第3局開始就感覺頸部不太舒服，但覺得應該不會對表現有太大影響，因此決定續投，自己也希望若能投到7局對球隊會比較好。

他打完5局已經「聽牌」完全打擊，只差二壘打，他坦言從第7局的打席就知道這件事，也想拚拚看，9局上楚奧特（Ｍike Trout）的保送讓他有再一次打擊機會，這球打向左外野落地「只」形成一壘打，大谷說：「如果可以，當然是想打二壘打，但至少還有一支安打也是很開心。」

金鶯 大谷翔平

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