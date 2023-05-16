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MLB／撿到大谷全壘打球卻丟回 球迷只爽30秒就後悔了…
大谷翔平今天繳出打高投低的一天，先發7局失5分、挨了3轟，但打擊區上貢獻4安打、包括一發致勝三分砲，撿到這顆全壘打球的球迷，竟在旁人的起鬨下把球丟回場內，而他坦言：「我馬上就後悔了。」
天使今天以9：5擊敗金鶯隊，大谷先發投球卻挨轟不斷，4局上兩軍4：4平手時，大谷氣噗噗炸裂一發三分砲，這球飛行距離456呎，打到靠近右外野通往尤托街（Eutaw Street）方向的出入口附近，經過幾次反彈後，由一位名叫布蘭登．拉佐卡斯（Brandon Razauskas）的球迷撿到。
這一轟，讓主隊的金鶯陷於4：7落後，當時身旁的球迷起鬨，要他把球丟回去，儘管身旁的朋友們勸說，要他不要理會不認識的人的意見，但他還是丟了。
這球從右外野看台上丟出，朝著二壘的方向滾去，拉佐卡斯表示，當下的爽感大概只維持了30秒，「然後，我馬上就後悔了。」
エンゼルス 大谷翔平— 【MLB】放送 (@MLB_comment) 2023年5月15日
第3打席：3ランホームラン！
2023年5月16日 vsオリオールズ#大谷翔平 #エンゼルス #Angels
Shohei Ohtani Los Angeles Angels pic.twitter.com/DylwqVKj8Q
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