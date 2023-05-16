MLB／在神的故鄉秀雙刀 博物館方：大谷讓貝比魯斯傳奇增色

在貝比魯斯（Babe Ruth）的故鄉巴爾的摩，大谷翔平今天是生涯第2次在坎登球場（Camden Yards）先發登板，外界忍不住再度比較起兩位出生相差近100年的二刀流天才，大谷說貝比魯斯是神話人物，至少在此時此刻，自己還無法與他相比。

貝比魯斯生於1895年，他出生的地方就在坎登球場兩個街區外，該處現在已經列為歷史文化區、建置博物館。

博物館人員吉本斯（Mike Gibbons）透露，日本媒體曾經到訪，想了解大谷的出現是否會讓貝比魯斯的傳奇色彩褪色，「他們似乎覺得這可能會傷害到我們，認為我們會害怕大谷。」

吉本斯說：「但這是完全相反的，大谷的獨特性就像貝比魯斯，他重新喚起外界對於貝比魯斯的注意，而我們的工作就是讓貝比魯斯的傳奇一直活躍，大谷對這點絕對有貢獻。」

談到貝比魯斯，大谷回應，「他對我來說像是神話人物，因為已經是很久以前、是棒球之神的存在，至少此時此刻，我不該被拿來比較。」

大谷先前在坎登球場投球為2021年8月25日，先發5局失4分，挨了3發全壘打，打擊區上則是4支0、吞3K，天使以6：10輸給金鶯，大谷無關勝敗。今天則是7局失5分，同樣挨了3轟，但差別在於他自己也敲了一發三分砲、單場4安打，以火力幫助自己奪勝，天使終場以9：5贏球。