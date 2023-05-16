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MLB／大谷翔平挨2轟後怒敲超前三分砲 一臉奧嘟嘟繞壘

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MLB／大谷翔平挨2轟後怒敲超前三分砲 一臉奧嘟嘟繞壘

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
投手大谷今天前3局就挨了2轟。 美聯社
投手大谷今天前3局就挨了2轟。 美聯社

兩度搞砸領先，大谷翔平自己把分數討回來，4局上炸裂三分砲，一揮擊出去就邁開確信步，這一球飛行距離456呎，他的本季第9轟出爐，這也是大谷本季首度在開啟「雙刀」的比賽開轟。

天使今天在客場展開與金鶯4連戰，大谷為系列賽打頭陣，卻投得不太順，兩軍全壘打滿天飛。

隊友在比賽前段兩度打下領先，大谷都在下半局花掉，先是1：0領先，在2局下兩出局時挨了弗瑞茲爾（Adam Frazier）的兩分砲，3：2的優勢，3局下又是在兩出局時被外野手桑坦德（Anthony Santander）掃出兩分砲，讓天使在此時處於3：4落後。

大谷前兩打席是保送、一壘打，接著是關鍵的第3打席，第4局時捕手瓦雷克（Chad Wallach）先敲追平陽春砲，瓦德（Taylor Ward）、楚奧特（Mike Trout）先後敲安上壘，大谷面對第1球就逮到紅中曲球，掃出三分砲，繞壘時一臉奧嘟嘟，戴上武士頭盔也不見喜色。

大谷這一轟成為超前轟，天使在4局上攻下5分大局，取得8：4領先。

天使 Mike Trout 大谷翔平 金鶯

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