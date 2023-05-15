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MLB／克蕭母親過世 仍如期先發戰雙城再請假

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭。 美聯社
克蕭。 美聯社

今天是美國當地母親節，道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）的母親湯博（Marianne Tombaugh）卻傳出過世消息，但克蕭仍預定後天先發對決雙城，將在比賽結束後請喪假。

據《美聯社》報導，克蕭10歲時雙親離婚，他由母親一手帶大，父親則在2013年就已逝世。克蕭的妻子艾倫（Ellen Kershaw）美國時間周六出席加州一座青少年棒球場翻修落成典禮，他在該活動宣布克蕭母親過世的消息，「克蕭從小就拿著一顆棒球，隨時在沙地或球場準備打比賽，有個人特別栽培克蕭對棒球的愛，就是克蕭的母親湯博。」

「她盡全力助克蕭練習和打比賽，總是坐在最前面為克蕭加油，為減輕緊張情緒，她將比分記錄在筆記本上。她最大的快樂就是看著兒子，成為今天的男人、慈善家、父親、以及職業球員。」

克蕭預計如期先發對戰雙城，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時透露克蕭先發完後就會請假，「我相信對他來說，這是心情沉重的一天，面對親人過世是最艱難的事情。」

Clayton Kershaw

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