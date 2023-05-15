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MLB／張育成已開始接球、打T座 美媒：紅襪需要他
紅襪今天以1：9輸給紅雀隊，初來乍到的雷耶斯（Pablo Reyes）擔任先發游擊手，成為紅襪本季41場比賽以來啟用的第5位游擊手，找不到穩固中線人選，暴露紅襪弱點，「波士頓環球報」帶來好消息，「更多支援可能就快來了，張育成正在快速復原。」
紅襪本季至今共在游擊發生10次失誤，居大聯盟最慘，游擊守下的分數排在第19，現階段以赫南德茲（Kike Hernandez）為主戰游擊手，本季已26場擔任先發游擊手，早已是生涯單季最高數字。
游擊「煮粥」連連之下，波士頓環球報帶來張育成的復健進度消息，他4月底因左手掌鉤狀骨折動刀，當時推估需要缺陣6到7周，但目前看來有機會提早復出，他的進度已進入接滾地球、打T座。
張育成目前傷處僅使用小型護具，他表示，「我現在感覺很好，沒有任何疼痛，已經開始滿多項訓練了。」他的打擊進度目前為打T座，接下將依序進入拋球打擊、打擊練習、實戰投打，他希望能在6月初回歸賽場。
張育成本季打擊率1成36、3轟，報導中指出，對紅襪來說，更迫切需要的是他能貢獻水準以上的守備。
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