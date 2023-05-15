MLB／4歲大谷與母親合照曝光 球迷感謝她生下地球最棒人類

適逢母親節，大聯盟官方推特今天分享多位球星與母親的溫馨合照，大谷翔平4歲時與媽媽加代子的萌照也因此曝光，球迷大讚可愛之餘，還向大谷媽媽表達感謝，「謝謝妳生下了這位地球上最棒的人類。」

照片中的大谷一臉奧嘟嘟，媽媽倚在他在身旁，照片上還有日期顯示為1999年5月14日，引起球迷極大迴響，各種英文、日文留言都在稱讚超可愛。

此外，還有人寫道「baby GOAT」、「這孩子將來會成為MVP」、「我確信拉拔大谷長大的人，一定也是個很棒的人」，還有球迷佩服大谷從小到大都留著一樣的髮型。

大谷今天擔任先發第2棒、指定打擊，4打數敲出1安打、貢獻1分打點，天使終場以3：4輸給守護者隊，以1勝2敗結束這波3連戰，接下來將前進巴爾的摩與金鶯進行4連戰，大谷將在明天的首戰擔綱先發投手，爭取本季第5勝。