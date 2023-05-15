MLB／以為被賈吉打9局下追平轟…光芒投手洩氣彎腰 抬頭笑了

9局下、兩出局被賈吉（Aaron Judge）打出追平轟時會做何反應？光芒投手亞當（Jason Adam）今天在場上流露毫無掩飾的情緒，賈吉揮擊出去瞬間，他已在投手丘上低頭、彎下腰，但這球最終無難度在牆前進入中外野手手套，亞當當場「呼」地鬆了口氣，摸摸胸口，笑得像個孩子，反應超寫實。

光芒今天以8：7擊敗洋基，有趣畫面出現在9局下、兩出局，面對賈吉的打席，第一球就是接近5號位進壘的球被逮到，亞當彎下腰來、不敢轉身面對，觀眾看了他的反應也會以為這球就要出牆。

但現實不是凡人所想的這麼簡單，這球飛行距離399呎，中外野手希瑞（Jose Siri）已經就定位，在牆前接進手套，亞當並沒有砸鍋，而是拿下本季第5次救援成功。

「我以為會打到第30排之類的。」亞當說：「感謝賈吉這球失打的程度比我想像更大。」賈吉則說，一打到就知道不是全壘打，「打得還不錯，但一打出去，我就知道太高了，我只能祈禱。」