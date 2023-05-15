MLB／費城人、洛磯板凳清空 哈波酸對手：嗆聲完跑超快
費城人今天以0：4輸給洛磯隊之戰，雙方打出火氣，7局洛磯投手柏德（Jake Bird）抓下第3個出局數後，朝費城人陣營叫囂，哈波（Bryce Harper）氣到衝上場，雙方板凳清空，而哈波賽後更酸柏德，嗆聲很行，但一看到對手衝上場，就馬上跑得不見人影。
爭執場面發生在7局上，柏德登板先是連投2保送，索沙（Edmundo Sosa）打向游擊方向的滾地球形成雙殺，史托特（Bryson Stott）擊出左外野飛球進手套，柏德安全下庒後為自己振奮，但因為朝著費城人休息室的方向大吼，包括拍手、吐舌等戲謔動作，點燃哈波怒氣值衝上場，雙方板凳清空。
柏德表示，當時自己抓下第3個出局數，心情確實滿亢奮，「但可能有點太興奮了吧！惹他們不開心，我可能以後要收斂一點比較好。」他說有嚇到費城人陣營的反應這麼大，「那只是我的小小慶祝，我覺得我只是很正常的走回我的休息室，接著就看他衝出來。」
哈波也解釋了自己不爽的理由，「我知道化解那局危機，他的情緒一定會高漲，但當你牽涉到其他球隊，那我就有意見了，你們都看得出我當時的情緒，我確實很不開心。」
哈波進一步指出，柏德嗆聲後，一看到對手跑出來，倒是閃得很快，「他的嗆聲動作明明在說『來啊！』但也就僅止於此，當我們一衝上場，他就溜回休息區、閃到不見人影了，沒有人看到他在嗆聲後做了什麼。」
哈波、柏德都在這次衝突後被驅逐出場；此外，費城人教頭湯姆森（Rob Thomson）此役在第6局就因爭執好壞球判決被驅逐出場，7局還發生了費城人想挑戰，但裁判說未在時間內看到他們作出挑戰手勢而不准許。
Bryce Harper has more heart than the entirety of a certain basketball teampic.twitter.com/W6oeUe3GDV— Harpers Phillies Home Runs (@HarpersHomers) 2023年5月14日
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