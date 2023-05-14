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MiLB／旅美台將同場敲安 李灝宇敲清壘安打包辦3打點
美職小聯盟今天費城人隊高階1A對戰海盜隊高階1A的賽事，台灣好手李灝宇、鄭宗哲同場對決，費城人隊李灝宇在第5局敲出清壘3打點二壘安打；海盜隊鄭宗哲則是有1安打演出。
費城人隊高階1A的李灝宇在10日出賽1局下守備時與隊友相撞、受傷提前退場，休息2場比賽後，昨天重回先發打線，3打數敲出1支安打、跑出1次盜壘成功。今天比賽李灝宇先發打第2棒、守二壘。
李灝宇1局上就選到保送上壘，並靠著隊友攻勢回本壘得分；3局上敲出安打後成功盜上二壘，最後也回來得分；4局上擊出中外野飛球出局，5局上滿壘時，李灝宇敲出清壘二壘安打，送回3分；7局上遭到三振，9局上將球打向對方二壘手鄭宗哲，被刺殺出局。
總計李灝宇5打數敲出2支安打，選到1次保送，包辦3分打點、2得分。本季目前李灝宇出賽25場，敲出24支安打，包含4支二壘安打，三壘安打及全壘打各1支，送回10分打點，打擊率2成70。最終費城人隊高階1A就以9比5獲勝。
海盜隊高階1A的鄭宗哲則是先發擔任開路先鋒、守二壘，他在3局下該局首打席敲出二壘安打，但最後球隊攻勢中斷，沒能得分；7局下則選到保送上壘。總計鄭宗哲4打數敲出1支安打，選到1次保送，目前打擊率2成73。
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