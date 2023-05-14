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MiLB／林昱珉先發5.2局好投 隊友陳聖平敲關鍵打點安打

中央社／ 台北14日電

美職小聯盟亞利桑那響尾蛇隊高階1A的林昱珉今天先發出賽，主投5.2局被敲4支安打，僅失掉1分；同場出賽的陳聖平則是4打數敲出1支關鍵追分安打，帶有1分打點，助隊奪勝。

響尾蛇隊高階1A與洛磯隊高階1A的賽事，林昱珉擔任先發投手，前2局演出6上6下，第3局1出局後雖然被敲安打，不過讓下一棒打者擊出飛球出局後，跑者發動盜壘失敗，隊友陳聖平接到球觸殺跑者。

林昱珉在4局下被敲2支安打掉1分，雙方形成1比1平手；5局下則是1出局後投出1次保送，不過投出三振後，跑者盜壘失敗，沒有失分；6局下被敲一壘安打後，下一棒犧牲觸擊護送跑者到二壘，接著讓打者擊出飛球出局，在2出局時退場休息。

總計林昱珉先發主投5.2局，被敲4支安打，投1次保送、4次三振，失掉1分，由於他退場時雙方是1比1平手，無關勝敗，目前防禦率4.00。最後響尾蛇隊高階1A在延長賽以6比5奪勝。

同場林昱珉的台灣隊友陳聖平先發打第6棒、守二壘，在9局上一、二壘有人時，敲出關鍵安打送回1分，讓球隊只剩1分落後，並因對手失誤站上二壘，此局球隊也順利追平，將比賽逼入延長賽。總計陳聖平4打數敲出1支安打，選到1次保送，送回1分打點，目前打擊率2成13。

林昱珉 陳聖平

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