MLB／康崔拉斯懂玩 簡森落入突襲投球陷阱只能說：讚唷

紅襪隊終結者簡森（Kenley Jansen）今天9局上登板把關3：1領先失守，3次被判突襲投球成為關鍵，事主之一的紅雀隊康崔拉斯（Willson Contreras）賽後也承認是故意的，「這是投球計時規則准許你做的。」

紅襪此役由塞爾（Chris Sale）先發8局，僅被敲出3安打、失1分，送出9次三振，帶著3：1領先退場，將戰局交到守護神手中，卻關不起勝利大門。

簡森先是連續4顆壞球保送高史密特（Paul Goldschmidt），接下來康崔拉斯的打席內，簡森就兩次被判突襲投球，被自動記上2顆壞球，最終也保送了康崔拉斯，戈曼（Nolan Gorman）的二壘打先送回1分，柏雷森（Alec Burleson）打向二壘的滾地球，紅襪策動雙殺不成，游擊手赫南德茲（Enrique Hernandez）的傳球失誤釀禍，紅雀跑回2分逆轉戰局。

簡森的違規問題究竟出在哪裡？投球計時器要求投手在壘上有人時需在20秒內出手，打者需在剩餘時間顯示8秒前雙腳站進打擊區，但同時還有突襲投球的規定，禁止投手在打者準備好前就啟動投球。

簡森賽後就去看了影片，注意到康崔拉斯雖然雙眼看著投手，但另一隻腳一直放在打擊區外，直到顯示秒數跳到「8」時才放進來，而簡森專注在對決上，「我看他的雙手已經就打擊位置，眼睛看著我，我心想那我要投了。」

簡森表示，這件事是自己的疏失，自己也因此分神，搞砸了這場比賽，但他不解的是，「你們可以清楚看到，我們無法混淆打者，但他卻能一腳站在打擊區外、眼神注視著我，藉此混淆投手，讚唷（that’s good）！」

康崔拉斯也坦認是故意的，「那是投球計時規定准許你做的，我知道有些終結者有自己喜歡的節奏，但身為打者就是要擾亂他們的節奏，我在等時間剩8秒，這不是我的錯，而是為了球隊有利、規則准許的，而今天也奏效了。」