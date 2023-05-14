MLB／康崔拉斯懂玩 簡森落入突襲投球陷阱只能說：讚唷
紅襪隊終結者簡森（Kenley Jansen）今天9局上登板把關3：1領先失守，3次被判突襲投球成為關鍵，事主之一的紅雀隊康崔拉斯（Willson Contreras）賽後也承認是故意的，「這是投球計時規則准許你做的。」
紅襪此役由塞爾（Chris Sale）先發8局，僅被敲出3安打、失1分，送出9次三振，帶著3：1領先退場，將戰局交到守護神手中，卻關不起勝利大門。
簡森先是連續4顆壞球保送高史密特（Paul Goldschmidt），接下來康崔拉斯的打席內，簡森就兩次被判突襲投球，被自動記上2顆壞球，最終也保送了康崔拉斯，戈曼（Nolan Gorman）的二壘打先送回1分，柏雷森（Alec Burleson）打向二壘的滾地球，紅襪策動雙殺不成，游擊手赫南德茲（Enrique Hernandez）的傳球失誤釀禍，紅雀跑回2分逆轉戰局。
簡森的違規問題究竟出在哪裡？投球計時器要求投手在壘上有人時需在20秒內出手，打者需在剩餘時間顯示8秒前雙腳站進打擊區，但同時還有突襲投球的規定，禁止投手在打者準備好前就啟動投球。
簡森賽後就去看了影片，注意到康崔拉斯雖然雙眼看著投手，但另一隻腳一直放在打擊區外，直到顯示秒數跳到「8」時才放進來，而簡森專注在對決上，「我看他的雙手已經就打擊位置，眼睛看著我，我心想那我要投了。」
簡森表示，這件事是自己的疏失，自己也因此分神，搞砸了這場比賽，但他不解的是，「你們可以清楚看到，我們無法混淆打者，但他卻能一腳站在打擊區外、眼神注視著我，藉此混淆投手，讚唷（that’s good）！」
康崔拉斯也坦認是故意的，「那是投球計時規定准許你做的，我知道有些終結者有自己喜歡的節奏，但身為打者就是要擾亂他們的節奏，我在等時間剩8秒，這不是我的錯，而是為了球隊有利、規則准許的，而今天也奏效了。」
Red Sox postgame show discusses the Willson Contreras PA and the spirit of the pitch clock rules— VHS (@VanHicklestein) 2023年5月13日
🎙️ Tom Caron
🎨 Will Middlebrooks#stlcards pic.twitter.com/hULeayitBo
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言