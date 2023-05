MLB／響尾蛇沃克鼓掌遭驅逐 主審：動作具汙辱及諷刺性

運動員意外遭裁判懲罰的案例屢見不鮮,如NBA傳奇鄧肯(Tim Duncan)就曾因微笑領到技術犯規,而類似事情今天降臨到了響尾蛇隊沃克(Christian Walker)頭上。

稍早響尾蛇與巨人隊的比賽,六局下一出局,響尾蛇打者亞莫德(Nick Ahmed)於一好兩壞時,試圖以突襲短打上壘,卻在球進壘時選擇收棒。由於收棒時間較晚,讓主審馬爾克斯(Alfonso Marquez)向一壘審詢問是否出棒過半,後者則判斷及時收棒,使球數形成一好三壞。

Christian Walker was ejected for clapping after the umpire made a correct call pic.twitter.com/VHe8vdzcSY