MLB／響尾蛇沃克鼓掌遭驅逐 主審：動作具汙辱及諷刺性

運動員意外遭裁判懲罰的案例屢見不鮮，如NBA傳奇鄧肯（Tim Duncan）就曾因微笑領到技術犯規，而類似事情今天降臨到了響尾蛇隊沃克（Christian Walker）頭上。

稍早響尾蛇與巨人隊的比賽，六局下一出局，響尾蛇打者亞莫德（Nick Ahmed）於一好兩壞時，試圖以突襲短打上壘，卻在球進壘時選擇收棒。由於收棒時間較晚，讓主審馬爾克斯（Alfonso Marquez）向一壘審詢問是否出棒過半，後者則判斷及時收棒，使球數形成一好三壞。

Christian Walker was ejected for clapping after the umpire made a correct call pic.twitter.com/VHe8vdzcSY — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 13, 2023

一切正常的過程，此時卻出現變化。看到壘審判決後，在休息室的沃克鼓起了掌，此舉觸動了馬爾克斯的神經，他大手一揮將前者驅逐出場，收到判決的沃克在休息室張嘴抱頭，擺出不可置信表情。沃克隨後與總教練走上場與馬爾克斯理論，卻也於事無補，就此離開比賽。

根據外媒《Sportskeeda》，馬爾克斯之後如此解釋這個充滿爭議的判決，「他的鼓掌具有侮辱以及諷刺性。」原來，沃克於五局下，曾因一壘審判斷出棒過半遭到三振，他當時頗有微詞、與裁判略有口角，這或許也讓他六局下的舉動遭主審放大檢視。

雖然過程離奇，但沃克的離場也激勵了球隊，讓他們最終以7：5拿下勝利。