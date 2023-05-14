MiLB／紅襪2A新秀單場6盜不過癮 還想盜本壘被開紅燈

紅襪隊農場排名第2、內外野兼修的拉菲拉（Ceddanne Rafaela），今天在2A層級的賽事以單場7盜完成比賽，直到賽後官方紀錄將其中1次盜壘修正為守方故意忽略，6盗仍打破紅襪體系內紀錄，但被「沒收」的這一盜也讓他與聯盟紀錄擦身。

紅襪2A波特蘭海狗（Portland Sea Dogs）今天以2：6輸給洋基2A，海狗隊全場狂跑9盗，破隊史紀錄，其中6盜出自拉菲拉的腳下，就連9局下、兩出局站在三壘上，他都蠢蠢欲動。

「我很想盜本壘啊！」拉菲拉說：「我的總仔不准我這麼做，但就我自己來說，我真的很想跑。」

紅襪體系內的單場盜壘紀錄，為艾爾斯布瑞（Jacoby Ellsbury）2013年在大聯盟跑出的5盗，拉菲拉在2A以6盗改寫；大聯盟紀錄為5人次、4人並列的單場6盜，小聯盟紀錄則為1977年韓德森（Rickey Henderson）締造的7盗。

拉菲拉去年出賽116場跑出28盜，今年出賽27場已經跑了16盜，距離季前設定的30盗已過半程、進度超驚人。

拉菲拉自信表示，「從我簽約的第一天開始，盜壘就是我的比賽一部分，這是我每天都在努力的事情，我的目標是30盗，去年差了一點點，那成為我繼續努力的動力。」