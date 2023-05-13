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MLB／馬林斯締造完全打擊 金鶯隊史第12次

中央社／ 巴爾的摩12日綜合外電報導
金鶯開路先鋒馬林斯火力凶猛，締造隊史第12次完全打擊，幫助球隊以6比3擊敗海盜。美聯社
金鶯開路先鋒馬林斯火力凶猛，締造隊史第12次完全打擊，幫助球隊以6比3擊敗海盜。美聯社

美國職棒大聯盟MLB巴爾的摩金鶯今天在主場迎戰匹茲堡海盜，金鶯開路先鋒馬林斯火力凶猛，締造隊史第12次完全打擊，幫助球隊以6比3擊敗海盜。

馬林斯（Cedric Mullins）先於3局下擊出右外野方向一壘安打，5局下再敲右外野方向三壘安打，7局下擊出右外野二壘安打，8局下更是扛出右外野3分砲，成功締造完全打擊紀錄。

除了馬林斯繳出完全打擊，金鶯打者蒙卡索（Ryan Mountcastle）和拉奇曼（Adley Rutschman）也都有敲出兩支安打的好表現，讓金鶯取得3連勝。金鶯例行賽戰績來到25勝13敗，在美國聯盟東區排第2名。

金鶯先發投手布拉迪希（Kyle Bradish）今天主投6局被敲3安失1分，但無關勝敗，後援投手貝克（Bryan Baker）則是1.1局無失分並送出2次三振，拿下個人本季第3場勝投。

海盜投手歐威多（Johan Oviedo）也表現不俗，先發5局被敲4安失1分，送出3次三振、5次保送，但無奈牛棚放火使球隊最終吞敗。海盜例行賽戰績來到21勝18敗，暫居國家聯盟中區第2名。

金鶯 海盜 MLB Adley Rutschman

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