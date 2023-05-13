MLB／巴塞特9局完封勝 藍鳥上一人已是2015年的伯利

美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥今天在主場迎戰亞特蘭大勇士，先發投手巴塞特投滿9局飆出8次三振無失分，幫助藍鳥以3比0擊敗勇士，這也是他大聯盟生涯第2次完封。

藍鳥打者斯普林格（George Springer）先於5局下敲出帶有打點安打，隊友瓦休（Daulton Varsho）也在8局下扛出陽春全壘打，適時火力輸出幫助球隊取勝。藍鳥本季戰績來到22勝16敗，在美國聯盟東區排第3名。

藍鳥前一次有投手繳出完投完封勝，要追溯到2015年6月3日伯利（Mark Buehrle）對上華盛頓國民的比賽。

巴塞特（Chris Bassitt）今天主投9局被敲2安無失分，送出8次三振、2次保送，防禦率降至3.49，本季個人投球成績來到5勝2敗。

勇士先發投手斯特里德（Spencer Strider）主投6.2局被敲5安失2分，還送出12次三振，但無奈打線不幫忙， 苦吞個人本季首場敗投。勇士本季戰績來到25勝13敗， 暫居國家聯盟東區龍頭。