MLB／關鍵三分砲達陣完全打擊 金鷹穆林斯成隊史第七人

開季戰績長紅的金鶯隊今天在主場迎戰國聯中區龍頭海盜，比賽前半段一路落後的金鶯隊在第七局反超，第八局再靠著穆林斯(Cedric Mullins)的關鍵三分砲拉開比分，最終以6:3帶走勝利，而穆林斯的這發全壘打也是他完成完全打擊的最後一塊拼圖，成為隊史第七人。

穆林斯在2021年成為金鶯隊史首位也是唯一一位達成「30轟+30盜」的球員，本季依舊是球隊倚重的開路先鋒。這場比賽他首個打席飛球出局後，依序打出一壘安打、三壘安打、二壘安打，並替球隊跑回追平分 。在最後一次打擊，他將昂德伍德(Duane Underwood Jr.)90英哩的變速球掃出右外野大牆，用這發拉開比數的三分砲達陣完全打擊。繼去年海斯(Austin Hays)後，金鶯隊再次有人達成完全打擊，也是隊史第七次。

「海斯對我說『不敢相信我們都做到了！』」，穆林斯提及回休息室聽到的第一句話，就是來自隊友海斯。海斯也大力稱讚穆林斯，整個小聯盟時期他都是穆林斯的室友，「從他破繭而出後，一直都是球界最好的中外野手之一」。

比賽進入到第八局時，金鶯總教練海德(Brandon Hyde)告訴全隊，希望能再給穆林斯一次打擊機會，他也成功用完全打擊回應隊友，教頭賽後說：「回顧一下他作為一名球員所取得的成就，這令人難以置信，今天他展示了何為全明星球員，以及對我們的重要性」。

在拿下逆轉勝後，金鶯隊戰績來到25勝13敗，是全聯盟次佳戰績，持續緊追龍頭光芒。