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MiLB／李灝宇回先發出賽 敲1安跑出本季第6盜

中央社／ 台北13日電
旅美費城人隊小聯盟高階1A野手李灝宇今天回到先發打線中，打擊有表現，3打數敲出1支安打、跑出1次盜壘成功。 截圖自MiLB官方推特
旅美費城人隊小聯盟高階1A野手李灝宇今天回到先發打線中，打擊有表現，3打數敲出1支安打、跑出1次盜壘成功。 截圖自MiLB官方推特

旅美費城人隊小聯盟高階1A野手李灝宇10日出賽守備時撞傷提前退場，今天回到先發打線中，打擊有表現，3打數敲出1支安打、跑出1次盜壘成功。

李灝宇10日在美國職棒小聯盟高階1A出賽1局下守備時與隊友相撞、受傷提前退場，李灝宇休息2場比賽後，今天與匹茲堡海盜隊比賽，李灝宇回到先發打線中，打2棒、指定打擊。

李灝宇1局上首打席選到四壞保送上壘，3局上敲出雙殺打，5局上敲出中外野方向安打，7局上敲出一壘方向滾地球出局，9局上2人出局後再選到四壞保送上壘、成功盜上二壘，但隊友沒能延續攻勢。

今天比賽兩隊4局上打完一度3比3戰成平手，海盜隊4局下攻下超前分，5局下再靠著保送、失誤、二壘打多添2分保險分，費城人隊僅在7局上追回1分，追分不及、以4比6吞下敗仗。

李灝宇今天總計3打數敲出1支安打，選到2次四壞保送、有1得分，跑出個人本季第6次盜壘成功，賽後打擊率2成62。

海盜 費城人

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