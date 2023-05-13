MLB／回到最初的起點 阿布瑞尤重返白襪主場受熱情歡迎

曾效力白襪長達九年時間的阿布瑞尤(José Abreu)今年轉戰休士頓太空人後首度重返白襪主場，在賽前接受球隊熱烈歡迎。而他回到老東家心情也十分感慨，直呼這是一個「充滿回憶的地方」。

現年36歲的阿布瑞尤2014年從古巴成功叛逃到美國並在白襪開啟大聯盟生涯，一待就近10年。效力白襪期間繳出打擊三圍.292/354/.506，132OPS+的頂尖成績，敲出243轟在隊史僅次於「重傷害」湯瑪士(Frank Thomas )以及柯納可(Paul Konerko)，上述兩名球員都已被白襪退休球衣和設立雕像，而阿布瑞尤也十分有機會。他的打點名列隊史第五，許多打擊數據也在隊史前十名，毫無疑問是一代強打，也成功扮演休息室領袖。

José Abreu gets his standing ovation 👏



pic.twitter.com/yGaB13cySB — Sox On 35th (@SoxOn35th) 2023年5月13日

「他教我們永遠不要低下頭」，白襪前隊友孟卡達(Yoan Moncada)盛讚阿布瑞尤在休息室的領導表現甚至大於場上貢獻，「他鼓勵我，不管是近況好或是陷入低潮，仍需要努力工作，將最好的表現帶到場上」。

在系列賽開始前，白襪也送上了一段向阿布瑞尤致敬的影片，影片中阿布瑞尤的妻兒、岳母都出席了，而這是阿布瑞尤生涯首次待在白襪的客隊休息室受訪。他表示在白襪球場有很多感觸，「我很感謝有機會來到這裡，也感謝將我帶到這裡的所有人」。

Jose Abreu's wholesome reaction to his tribute video 😊



Welcome back, Jose! pic.twitter.com/MTY4ajFzR3 — White Sox Talk (@NBCSWhiteSox) 2023年5月13日

然而，本季來到太空人的阿布瑞尤表現與白襪隊一樣掙扎，尤其是引以為傲的長打完全沒有發揮，本季首轟尚未開張，賽前長打率甚至比打擊率還低。「我認為我經歷的掙扎比白襪隊多得多，這是挑戰的一部分，但我知道我會克服它們」。