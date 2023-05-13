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MLB／大谷是棒壇的那道光 守護者教頭：愛棒球的大男孩

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平的天賦，讓各隊教頭都稱讚。 美聯社
大谷翔平的天賦，讓各隊教頭都稱讚。 美聯社

大谷翔平的天賦，讓各隊教頭都稱讚，守護者隊總教練法蘭柯納（Terry Francona）大讚他的球技之餘，他說：「我聽尼文（Phil Nevin，天使教頭）說，他只是個喜歡打球的大男孩，這是我所喜聞樂見的。」

天使隊今天在客場展開與守護者的3連戰，「投手大谷」的下一戰預計是台灣時間16日對戰金鶯，在這波與守護者的系列賽不會登板，今天擔任先發第3棒、指定打擊出賽。

法蘭柯納賽前聊到大谷，他說：「我有看他的投球數據，真的很扯，他又能打、又能跑，沒有什麼事情是他辦不到的，這已經不是印象深刻可以形容。」

法蘭柯納稱，大谷在投手、打者兩個身分都具備進入明星賽的能力，真的很神奇，「當你身在敵營，看他站進打擊區，這當然不會讓你感覺良好。」但看著大谷的比賽，讓他感覺棒球這項運動前程光明。法蘭柯納更透露，尼文告訴他，大谷只是個單純喜歡棒球的大男孩，這是他最欣賞的部分。

守護者 天使 棒球

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