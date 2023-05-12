MLB／光芒率先達陣30勝 強投拉斯穆森對洋基21局0失分

光芒今天作客洋基主場，先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）繳出7局7K無失分好投，加上強打洛爾（Josh Lowe）開轟灌進5分打點，終場以8：2大勝洋基，成為本季首支30勝的球隊。

洋基先發投手赫曼（Domingo German）前4局封鎖光芒打線，但5局上光芒打者迪亞茲（Yandy Diaz）先敲出1分打點二壘安打，6局上洛爾在滿壘局面下，敲出長打掃回3分，光芒接下來2局又拿到4分，包括洛爾8局上的兩分砲。

The Rays open things up in the Bronx on Josh Lowe's big two-out hit. pic.twitter.com/x2W8EB33Oq — MLB (@MLB) 2023年5月12日

這是光芒隊史第二次（2010年首次）率先拿到30勝，對此光芒總教練凱許（Kevin Cash）表示，「這紀錄令人印象深刻，我們有一個很棒的團隊，一切都順其自然。事情都按照我們的計畫進行，我為這些傢伙感到驕傲。」

據大聯盟官網報導指出，拉斯穆森生涯面對洋基總共主投21局0失分，只落後莫里斯（John Morris）的22.1局和帕西佛（Troy Percival）的21.1局。

拉斯穆森也對這紀錄感到驚訝，「我沒想到有那麼多局，因為他們球員陣容非常好，要經常攻擊好球帶，讓守備幫忙。」

「美東火藥庫」今年仍競爭激烈，光芒目前以30勝9敗獨走，金鶯、紅襪及藍鳥的勝率都高於美中龍頭雙城的21勝17敗；洋基21勝18敗在美東只能墊底。